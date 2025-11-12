SNCF : la vente de billets de trains pour les vacances de février ouvre ce mercredi

A partir de ce mercredi 12 novembre, la SNCF ouvre la vente de ses billets de train pour les vacances d'hiver 2026. TGV Ouigo, TGV INOUI et Intercités sont concernés.

Il va falloir commencer à s'organiser. La SNCF ouvre ce mercredi sa billetterie pour les vacances d'hiver. Les réservations concernent les trajets compris entre le 8 janvier et le 29 mars 2026, a annoncé SNCF Voyageurs dans un communiqué.

En plus de pouvoir réserver pour les vacances d'hiver, certaines destinations sont même ouvertes jusqu'au 3 juillet 2026. Une expérimentation menée sur des TGV INOUI directs dans le Sud-Est de la France, vers Nice, Marseille, Montpellier ou encore Lyon. Une initiative bien perçue par celles et ceux qui souhaitent anticiper leurs séjours printaniers ou estivaux.

De son côté, Trenitalia, concurrent de la SNCF, se lance sur le trajet Paris-Marseille avec quatre aller-retour quotidiens à partir de 14 décembre et des réservations déjà possibles jusqu'en mai 2026.

Renforcement des tgv vers les montagnes françaises

Dans son communiqué, la SNCF a annoncé vouloir considérablement renforcer son offre, avec pas moins de 850 TGV INOUI qui desserviront les massifs français pendant les cinq week-ends des vacances scolaires pour les zones A, B et C.

Parmi les destinations concernées, la vallée de la Tarentaise bénéficiera d'un renforcement de liaison directe au départ de Paris. Pour les OUIGO, un aller-retour quotidien entre Paris-Gare de Lyon et Bourg-Saint-Maurice sera proposé entre le 18 décembre et le 29 mars.

Les Intercités permettront aussi de rejoindre le Massif Central, les Alpes et les Pyrénées, a indiqué SNCF Voyageurs.

Depuis le 5 novembre, les billets des trains OUIGO sont déjà en vente. Vous pouvez réserver jusqu'à 60 jours avant le départ et les trains sont d'ores et déjà disponibles jusqu'au 3 juillet 2026.