«CPASLOINENTRAIN» : tout savoir sur cette initiative de la SNCF qui met en avant la beauté de l'Île-de-France

La SNCF porte l'initiative «CPASLOINENTRAIN», qui vise à promouvoir un tourisme de proximité, accessible à tous et éco-responsable, aux portes de Paris. Décors exceptionnels garantis.

Le tourisme pour tous. Pour les voyageurs franciliens à la recherche d'une aventure peu coûteuse ou une échappée de dernière minute, l'initiative nommée «CPASLOINENTRAIN» portée par la SNCF sonne comme une solution idéale.

«Forêts confidentielles, villages de carte postale, musées inattendus ou balades bucoliques», la SNCF invite les Parisiens à découvrir ou redécouvrir les trésors qui se situent à proximité de leur lieu de résidence. En Île-de-France, les possibilités de manquent pas. Pour en profiter, l'offre de la société nationale des chemins de fer français consiste à proposer des billets de train à un tarif unique de 2,50 € et même 1,99€ avec le passe Navigo Liberté+. «Un billet simple, pour partir sans plan, sans voiture, sans stress, mais avec l’assurance de s’émerveiller», écrit le géant du transport français.

La SNCF adapte son offre de déplacement pour les week-ends

Grâce à cette offre, la SNCF entend redevenir l'alternative privilégiée des Français pour les départs en week-end. L'une des ambitions de cette institution française est de rendre les évasions touristiques «abordables, pour tous, et partout». Depuis le 1er janvier 2025, le prix des trajets en Métro, Train et RER est désormais fixé à 2,50 € (1,99€ avec Liberté +), dans toute la région. Le résultat d'une mesure prise par Île-de-France Mobilités, qui «encourage notamment les sorties régulières, favorise les découvertes spontanées et invite le plus grand nombre à s’approprier leur territoire en prenant les transports en commun».

En plus de cet avantage économique, cette option se veut responsable, grâce à l'utilisation d'une mobilité douce sans contrainte. Cette mise en place répond également à une demande des voyageurs franciliens : le dimanche, ils se déplacent dans 77% des cas pour le loisir, contre seulement 21% en semaine.

Enfin, cette alternative se veut destinée à tous les Parisiens. Les familles, en quête de sorties accessibles tout comme les jeunes actifs et étudiants, chez qui les micro-aventures sans besoin de voiture sont particulièrement populaire, pourront ainsi bénéficier de «CPASLOINENTRAIN» pour y trouver leur compte.

Melun, Versailles, Le Bourget : de nombreuses destinations s'offrent aux Parisiens

Grâce à la ligne H du train, qui circule notamment à Paris Gare du Nord, la capitale est reliée au domaine historique et verdoyant de Chantilly. Un lieu d'exception où il est possible d'alterner entre visite de superbes lieux architecturaux comme le Château de Chantilly, et pépites naturelles comme les étangs de Commelles. Grâce aux lignes L ou J, direction le Parc naturel régional du Vexin, situé à 20 km au sud de Rouen. Villages authentiques, chemins bucoliques ou encore plateaux céréaliers, les passagers au départ de Paris ne manqueront pas d'être dépaysés.

Enfin, les lignes RER désservent également de superbes communes à proximité de la capitale. Grâce au RER D, ainsi qu'au train R, la ville de Melun, située en bord de Seine, abrite un centre-ville particulièrement apprécié des touristes à la recherche de balades citadines. Le RER C, lui, suit un itinéraire qui longe la Seine, offrant notamment la possibilité de descendre à Versailles ou Saint-Martin-d’Étampes, trésors historiques royaux. Enfin, le RER B permet de ravir les passionnés d'aéronautiques, en les menant à la ville du Bourget, où le musée de l'Air et de l’Espace a été établi.

Pour profiter au mieux de ces destinations, la SNCF a développé une application appelée «#CPASLOINENTRAIN», disponible sur iOS et Android. Elle permet d'écouter ou de lire plus de 750 anecdotes et histoires sur les lieux à visiter à proximité des lignes parcourues par les Transilien.