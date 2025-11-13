Une minute de silence a été scrupuleusement respectée par les milliers de spectateurs du Parc des Princes avant le coup d'envoi entre la France et l'Ukraine.
«Face au terrorisme, la «réponse sera intraitable», lance Emmanuel Macron.
Le président de la République prononce son discours d'hommage aux victimes.
«132 morts, des dizaines de blessés, des milliers de traumatisés se sont rendus compte, qu'il y a aujourd'hui 10 ans que leurs vies ne pourraient plus être jamais comme avant», explique Arthur Dénouveaux lors de l'hommage aux victimes du 13-Novembre.
«132 morts, des dizaines de blessés, des milliers de traumatisés se sont rendus compte, qu'il y a aujourd'hui 10 ans que leurs vies ne pourraient plus être jamais comme avant», explique Arthur Dénouveaux lors de l'hommage aux victimes du 13-Novembre. pic.twitter.com/siBu2Uw4xA
— CNEWS (@CNEWS) November 13, 2025
La lecture des noms des 132 victimes a commencé au Jardin du souvenir.
La France rend hommage aux victimes du terrorisme. Une chorale, acccompagnée d'un orchestre, est entonnée place Saint-Gervais, à Paris, qui devient le jardin mémoriel en hommage aux victimes du 13-Novembre. #Punchlinepic.twitter.com/tGKQOHsa3A
— CNEWS (@CNEWS) November 13, 2025
Les cloches de Notre-Dame de Paris ont résonné pour les victimes du 13-Novembre
«Quand on perd un enfant, on perd une partie de soi-même» : le témoignage bouleversant de Jean-Pierre Albertini, père de Stéphane, qui a perdu la vie au Bataclan pic.twitter.com/ErWJagYkuB
— CNEWS (@CNEWS) November 13, 2025
13-Novembre : Le nom des défunts prononcé lors de l'hommage aux victimes du Bataclan pic.twitter.com/HWmrImb1HU
— CNEWS (@CNEWS) November 13, 2025
13-Novembre : les noms des 21 personnes assassinées à la Belle Equipe prononcés lors de l'hommage aux victimes pic.twitter.com/hGGb6kSkZ8
— CNEWS (@CNEWS) November 13, 2025
10 ans.
La douleur demeure. En fraternité, pour les vies fauchées, les blessés, les familles et les proches, la France se souvient.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 13, 2025
Au cours de la troisième cérémonie des commémorations des attentats du 13-Novembre, la maire de Paris Anne Hidalgo et le président Emmanuel Macron ont respecté une minute de silence en hommage aux victimes du bar la «Bonne Bière», dans le 11e arrondissement de Paris. pic.twitter.com/FZ5sU2ooKC
— CNEWS (@CNEWS) November 13, 2025
Des minutes de silence chargées en émotions devant les terrasses parisiennes endeuillées, après une cérémonie devant les portes du Stade de France, ont eu lieu ce jeudi. Politiques, victimes et proches des disparus se sont recueillis devant les lieux des attentats du 13-Novembre, dix ans après une nuit d'horreur qui a meurtri Paris et Saint-Denis.
Devant le Carillon et le Petit Cambodge, puis la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire et la Belle Equipe, dans les Xe et XIe arrondissement de Paris, ont été lus les noms des 39 morts, et des fleurs sont déposées après des minutes de silence, sous les regards embués de larmes de leurs proches et des rescapés.
#13Novembre2015 🕯️ La #Gendarmerie Nationale s'associe aux hommages nationaux rendus aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. N'oublions jamais.#Bataclan#StadeDeFrance#DevoirDeMémoirepic.twitter.com/roAfDNvndJ
— Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) November 13, 2025
La première cérémonie de commémoration des attentats du 13-Novembre s'est tenue au Stade de France, en mémoire de la première victime des attaques terroristes survenues à Paris, Manuel Dias. Sa fille, Sophie, a déploré «une absence immense, un choc intact et une incompréhension… pic.twitter.com/LFoxWtJ6gU
— CNEWS (@CNEWS) November 13, 2025
Les commémorations en hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre qui ont fait 132 morts et des centaines de blessés il y a dix ans ont débuté jeudi au Stade de France en présence du chef de l'Etat et de nombreuses personnalités politiques, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Cette cérémonie marque le début d'une journée de commémorations et rend hommage à Manuel Dias, première victime du 13-Novembre quand trois kamikazes se sont fait exploser devant les portes du stade. Les cérémonies se poursuivront devant les terrasses parisiennes endeuillées puis au Bataclan, avant l'inauguration à 18H00 d'un jardin mémoriel dans le centre de la capitale.
🕯️#13novembrepic.twitter.com/eORDcJotLJ
— Gérard Larcher (@gerard_larcher) November 13, 2025
Il y a 10 ans, la France était frappée par l’horreur. 130 vies fauchées, des centaines de blessés et de familles endeuillées.
10 ans après, nous avons le devoir de ne pas oublier ces visages mais aussi de poursuivre et d’intensifier notre combat contre l’islamisme. C’est notre… pic.twitter.com/8B8I8TPn0P
— Xavier Bertrand (@xavierbertrand) November 13, 2025
Il y a dix ans, le terrorisme frappait Paris et plongeait notre pays dans une nuit que nous n’oublierons jamais.
Nous n’oublions aucun visage, aucun nom, aucun geste de courage dans cette nuit du 13 novembre. Cette mémoire nous unit, nous guide et nous oblige.
Rien n’effacera… pic.twitter.com/8uGfXWmdRd
— Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) November 13, 2025
C’était une horreur. Elle le reste. Rien ne s’oublie. Rien ne s’efface. Le deuil, la douleur, les cicatrices, les images demeurent.
Rendre hommage aux victimes est notre premier devoir. Je pense à toutes ces vies fauchées par le terrorisme islamiste le 13 novembre 2015. Aux… pic.twitter.com/cxeKrvC9js
— François Hollande (@fhollande) November 13, 2025
⚫ Le #13Novembre 2015, nous étions là, debout face à l'inimaginable.
Mais ce que nous avons construit depuis, personne ne pourra jamais nous l'enlever.
Notre solidarité sera toujours plus forte que la terreur, et notre engagement plus grand que tout. #NoublionsJamaispic.twitter.com/UP3UozbUXT
— Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) November 13, 2025
⚫ #13Novembre : 10 ans après, nous n'avons rien oublié.
Ni les victimes,
ni leurs proches,
ni la douleur,
ni la force de la République faisant corps face au choc.
✊ Ensemble, faisons vivre une nation unie et fraternelle.
1/3 pic.twitter.com/3yyZ78NuV2
— Parti socialiste (@partisocialiste) November 13, 2025
Il y a 10 ans, l’islamisme nous déclarait la guerre. Ce qu'on doit aux victimes, c'est d'avoir les yeux ouverts et la main ferme.
Depuis 10 ans, l'ennemi islamiste nous a désignés, mais l’extrême gauche continue de le nier ou de s’en faire complice.
Depuis 10 ans, les Français… pic.twitter.com/Dp5P6ESb9k
— Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) November 13, 2025
Cela fait 10 ans, et pourtant nos mémoires et notre douleur sont toujours aussi vives.
Je pense aujourd’hui aux victimes et à leurs proches des attaques terroristes du Bataclan, des terrasses du 10e et 11e arrondissement de Paris et du Stade de France. Je pense à tous ceux qui,… pic.twitter.com/FPBq4AGtlm
— Manon Aubry (@ManonAubryFr) November 13, 2025
Le 13 novembre 2015, la France connaissait les plus graves attentats de son histoire.
Dix ans après, ce que nous voulons commémorer, c'est le souvenir d'une tragédie, du chagrin, et du lien indissoluble qui nous réunit en tant que peuple. Ce lien nous survivra non pas pour dix… pic.twitter.com/e1ytCVVtBU
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 13, 2025
Il y a 10 ans, le #13Novembre, la barbarie frappait Paris, le Bataclan.
J’ai une pensée émue pour les 130 victimes, leurs familles et tous les blessés à jamais marqués.
Face au terrorisme islamiste qui a semé la mort, notre devoir reste le même : ne jamais baisser la garde. pic.twitter.com/PRI4EMTV9A
— Eric Ciotti (@eciotti) November 13, 2025
Les cloches de Notre-Dame de Paris et des églises de la capitale sonneront jeudi dans la soirée en hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre, a annoncé l'archevêque de Paris Laurent Ulrich dans un message aux Parisiens.
«Il y a dix ans, notre ville était brutalement endeuillée par la mort de 130 innocents. Pour beaucoup d’entre nous, le souvenir du 13 novembre 2015 est, encore aujourd’hui, celui d’une longue nuit d’angoisse" et "de notre sidération face à l’intensité du mal», a affirmé Mgr Ulrich dans ce message.
«Dix ans plus tard, nous continuons inlassablement de porter dans notre prière au Seigneur ceux qui ont quitté cette vie le 13 novembre 2015, ainsi que leurs proches, ceux qui ont survécu à cette nuit et qui demeurent blessés, marqués, meurtris», a-t-il ajouté.
L'archevêque de Paris a ensuite déclaré que «ce soir, les cloches de toutes les églises de Paris sonneront pour nous inviter à nous unir, tous ensemble, dans cette même prière». Concrètement, «le bourdon de toutes les églises doit sonner entre 17H57 et 18H02», a précisé le diocèse de Paris.
Dix ans après les attentats du 13-Novembre à Paris, une journée de commémorations est organisée ce jeudi dans la capitale, où des cérémonies se dérouleront dans chaque lieu frappé par les terroristes, en présence du chef de l’État, Emmanuel Macron, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et des présidents des associations de victimes, 13onze15 et Life for Paris.
Retrouvez le programme complet de la journée ici.