Des minutes de silence chargées en émotions devant les terrasses parisiennes endeuillées, après une cérémonie devant les portes du Stade de France, ont eu lieu ce jeudi. Politiques, victimes et proches des disparus se sont recueillis devant les lieux des attentats du 13-Novembre, dix ans après une nuit d'horreur qui a meurtri Paris et Saint-Denis.

Devant le Carillon et le Petit Cambodge, puis la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire et la Belle Equipe, dans les Xe et XIe arrondissement de Paris, ont été lus les noms des 39 morts, et des fleurs sont déposées après des minutes de silence, sous les regards embués de larmes de leurs proches et des rescapés.