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En direct13-Novembre : une Marseillaise très symbolique a résonné au Parc des Princes, avant un hommage aux victimes

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
À l'occasion du 10e anniversaire des attentats du 13-Novembre, des cérémonies ont été organisées tout au long de la journée sur les lieux des attaques, à Saint-Denis, devant les terrasses à Paris et le Bataclan. Suivez notre direct.
Un hommage est rendu au Parc des Princes

Une minute de silence a été scrupuleusement respectée par les milliers de spectateurs du Parc des Princes avant le coup d'envoi entre la France et l'Ukraine. 

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«Face au terrorisme, la «réponse sera intraitable», dit Emmanuel Macron

«Face au terrorisme, la «réponse sera intraitable», lance Emmanuel Macron. 

Emmanuel Macron s'exprime

Le président de la République prononce son discours d'hommage aux victimes. 

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Arthur Dénouveaux prononce son discours d'hommage

«132 morts, des dizaines de blessés, des milliers de traumatisés se sont rendus compte, qu'il y a aujourd'hui 10 ans que leurs vies ne pourraient plus être jamais comme avant», explique Arthur Dénouveaux lors de l'hommage aux victimes du 13-Novembre.

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L'hommage aux victimes se tient à Paris

La lecture des noms des 132 victimes a commencé au Jardin du souvenir. 

En vidéo
Une chorale, accompagnée d'un orchestre, est entonnée place Saint-Gervais, à Paris
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Les cloches de Notre-Dame de Paris ont résonné pour les victimes

Les cloches de Notre-Dame de Paris ont résonné pour les victimes du 13-Novembre

«Quand on perd un enfant, on perd une partie de soi-même» : le témoignage bouleversant de Jean-Pierre Albertini, père de Stéphane, qui a perdu la vie au Bataclan
La cérémonie en hommage aux 92 victimes du Bataclan a commencé par la lecture des noms de tous les défunts
Les noms des 21 personnes assassinées à la Belle Equipe prononcés lors de l'hommage aux victimes
Sur les réseaux
«En fraternité, pour les vies fauchées, les blessés, les familles et les proches, la France se souvient», déclare le président de la République
Anne Hidalgo et Emmanuel Macron ont respecté une minute de silence en hommage aux victimes du bar la «Bonne Bière», dans le 11e arrondissement de Paris
Plusieurs cérémonies ont eu lieu devant les terrasses où les attentats du 13-Novembre ont été perpétrés

Des minutes de silence chargées en émotions devant les terrasses parisiennes endeuillées, après une cérémonie devant les portes du Stade de France, ont eu lieu ce jeudi. Politiques, victimes et proches des disparus se sont recueillis devant les lieux des attentats du 13-Novembre, dix ans après une nuit d'horreur qui a meurtri Paris et Saint-Denis.

Devant le Carillon et le Petit Cambodge, puis la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire et la Belle Equipe, dans les Xe et XIe arrondissement de Paris, ont été lus les noms des 39 morts, et des fleurs sont déposées après des minutes de silence, sous les regards embués de larmes de leurs proches et des rescapés.

Sur les réseaux
«La Gendarmerie nationale s'associe aux hommages nationaux rendus aux victimes des attentats du 13 novembre 2015», a-t-elle écrit dans un communiqué
«Depuis ce 13 novembre 2015, il y a un vide qui ne se comble pas» : le témoignage bouleversant de Sophie, fille de Manuel Dias, première victime des attentats
Début des commémorations au Stade de France

Les commémorations en hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre qui ont fait 132 morts et des centaines de blessés il y a dix ans ont débuté jeudi au Stade de France en présence du chef de l'Etat et de nombreuses personnalités politiques, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Cette cérémonie marque le début d'une journée de commémorations et rend hommage à Manuel Dias, première victime du 13-Novembre quand trois kamikazes se sont fait exploser devant les portes du stade. Les cérémonies se poursuivront devant les terrasses parisiennes endeuillées puis au Bataclan, avant l'inauguration à 18H00 d'un jardin mémoriel dans le centre de la capitale.

Gérard Larcher, président du Sénat : «N'oublions jamais les victimes, leurs proches»
Sur les réseaux
«10 ans après, nous avons le devoir de ne pas oublier ces visages», écrit Xavier Bertrand
Sur les réseaux
Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale : «Il y a dix ans, le terrorisme frappait Paris et plongeait notre pays dans une nuit que nous n’oublierons jamais»
Déclaration
«C’était une horreur. Elle le reste. Rien ne s’oublie. Rien ne s’efface», déclare l'ancien président de la République François Hollande
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«Le 13 novembre 2015, nous étions là, debout face à l'inimaginable», rappelle le ministère de l'Intérieur
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«10 ans après, nous n'avons rien oublié», affirme le Parti socialiste dans un communiqué
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«Il y a 10 ans, l’islamisme nous déclarait la guerre», rappelle Laurent Wauquiez
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«Cela fait 10 ans, et pourtant nos mémoires et notre douleur sont toujours aussi vives», déclare Manon Aubry
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«Dix ans après, ce que nous voulons commémorer, c'est le souvenir d'une tragédie, du chagrin, et du lien indissoluble qui nous réunit en tant que peuple», déclare Marine Le Pen
Sur les réseaux
«J’ai une pensée émue pour les 130 victimes, leurs familles et tous les blessés à jamais marqués», affirme Eric Ciotti
Déclaration
Les cloches de Notre-Dame de Paris et des églises parisiennes sonneront en soirée pour rendre hommage aux victimes du 13-Novembre

Les cloches de Notre-Dame de Paris et des églises de la capitale sonneront jeudi dans la soirée en hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre, a annoncé l'archevêque de Paris Laurent Ulrich dans un message aux Parisiens.

«Il y a dix ans, notre ville était brutalement endeuillée par la mort de 130 innocents. Pour beaucoup d’entre nous, le souvenir du 13 novembre 2015 est, encore aujourd’hui, celui d’une longue nuit d’angoisse" et "de notre sidération face à l’intensité du mal», a affirmé Mgr Ulrich dans ce message.

«Dix ans plus tard, nous continuons inlassablement de porter dans notre prière au Seigneur ceux qui ont quitté cette vie le 13 novembre 2015, ainsi que leurs proches, ceux qui ont survécu à cette nuit et qui demeurent blessés, marqués, meurtris», a-t-il ajouté.

L'archevêque de Paris a ensuite déclaré que «ce soir, les cloches de toutes les églises de Paris sonneront pour nous inviter à nous unir, tous ensemble, dans cette même prière». Concrètement, «le bourdon de toutes les églises doit sonner entre 17H57 et 18H02», a précisé le diocèse de Paris.

Cérémonie au nouveau jardin mémoriel, halte au Bataclan... Le détail des hommages à Paris pour les 10 ans du 13-Novembre

Dix ans après les attentats du 13-Novembre à Paris, une journée de commémorations est organisée ce jeudi dans la capitale, où des cérémonies se dérouleront dans chaque lieu frappé par les terroristes, en présence du chef de l’État, Emmanuel Macron, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et des présidents des associations de victimes, 13onze15 et Life for Paris.

Retrouvez le programme complet de la journée ici.

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