10 ans du 13-Novembre : cérémonie au nouveau jardin mémoriel, halte au Bataclan... Le détail des hommages à Paris

Une journée d'hommages aux victimes est organisée ce jeudi à Paris et au stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) dix ans après les attentats jihadistes du 13-Novembre, qui ont durablement marqué le pays et fait 132 morts et plus de 350 blessés.

Dix ans après les attentats du 13-Novembre à Paris, une journée de commémorations est organisée ce jeudi dans la capitale, où des cérémonies se dérouleront dans chaque lieu frappé par les terroristes, en présence du chef de l’État, Emmanuel Macron, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et des présidents des associations de victimes, 13onze15 et Life for Paris. Voici le programme complet de la journée.

La journée commencera par un hommage rendu à Manuel Dias, première victime des jihadistes, et aux blessés de l'attaque du stade de France, à Saint-Denis, à 11h30. A Paris, des cérémonies d'hommage se dérouleront successivement sur chaque lieu des attentats, et pour commencer près des terrasses endeuillées de l'est de la capitale : à 12h30 devant le Petit-Cambodge et le Carillon, à 13h à la Bonne Bière, à 13h30 au Comptoir Voltaire, à 13h50 à La Belle Equipe.

La halte devant Le Bataclan, la salle de spectacle où 90 personnes ont été assassinées le soir du 13 novembre 2015, est prévue à 14h30. Les commémorations seront retransmises en direct place de la République, où la mairie de Paris a appelé les Parisiens «à faire un geste commémoratif en déposant une bougie, une fleur ou un mot» depuis le 8 novembre.

Un nouveau jardin mémoriel

En fin de journée, à partir de 18h, sera inauguré en plein coeur de Paris le Jardin du 13 novembre 2015, lors d'une cérémonie «dédiée aux 132 morts, aux survivants, aux familles et à tous ceux qui se sont tenus à leurs côtés», a indiqué la mairie de la capitale. Emmanuel Macron, Anne Hidalgo ainsi que le président de l'association 13onze15 Philippe Duperron et celui de l'association Life for Paris Arthur Dénouveaux, prononceront chacun un discours lors de cette cérémonie.

Emmanuel Macron se rendra à chacune de ces commémorations «pour un moment de recueillement aux côtés des familles et des associations de victimes», a annoncé l'Élysée. En outre, mercredi et jeudi soir, la Tour Eiffel «s’illuminera en bleu, blanc et rouge dès la tombée de la nuit», selon une déclaration d'Anne Hidalgo à la presse.

Le 13 novembre 2025 est aussi la date choisie par Life for Paris pour officialiser sa dissolution : une décision mûrement réfléchie «pour ne pas s'enfermer» dans le statut de victime, a justifié Arthur Dénouveaux, rescapé du Bataclan.

Plusieurs événements dans Paris

Plusieurs évènements sont par ailleurs organisés cette année, comme la création d'une fresque murale dans le 11e arrondissement. Dimanche, deux courses sont organisés par l'Association française des Victimes du Terrorismme (AfVT), un évènement baptisé «13-Unis» : «La course de la Liberté» s'élancera du Stade de France et «la marche de l'Egalité» de la Place de la République, avec une arrivée à l'Hôtel de Ville.

Le soir du 13 novembre 2015, des commandos de Daesh ont mené une vague coordonnée d'attentats à Saint-Denis et Paris, tuant 130 personnes, et blessant des centaines d'autres. Deux rescapés du Bataclan, le jeune chimiste Guillaume Valette et l'auteur de BD Fred Dewilde ont mis fin à leur jour, portant à 132 morts le bilan de ces attaques.