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Disparition de Malvina, 16 ans à Rouen : ce que l’on sait

Malvina est une jeune fille aux cheveux bruns et longs, qui mesure 1m63, et qui est de corpulence normale. [@Police nationale ]
Par CNEWS
Publié le

Une adolescente de 16 ans est portée disparue depuis près d’une semaine à Rouen (Seine-Maritime). La police a lancé un appel à témoins ce jeudi 13 novembre.

Les forces de l’ordre ont lancé un appel à témoins ce jeudi 13 novembre pour retrouver la jeune Malvina, 16 ans, portée disparue depuis le 7 novembre à Rouen. L’adolescente aurait été aperçue pour la dernière fois dans le quartier de «Saint-Sever».

des scarifications sur le bras gauche

Selon le signalement émis par la police, Malvina est une jeune fille aux cheveux bruns et longs, aux yeux verts, qui mesure 1m63, et qui est de corpulence normale. Le jour de sa disparition, elle portait un ensemble - veste et pantalon - bleu. Toujours selon la police, elle présente des scarifications sur le bras gauche et des piercings aux oreilles.

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La police précise par ailleurs qu’elle a été vue «à plusieurs reprises» dans «le quartier Saint-Sever» de Rouen ces derniers jours. Toute personne qui l’aurait aperçue ou qui aurait des informations quant à sa disparition est invitée à contacter les forces de l’ordre au 02.32.81.25.00.

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