Haut-Rhin : un mystérieux drone survole un convoi de chars Leclerc et un commissariat, une enquête ouverte

Un drone a survolé mardi 11 novembre le commissariat de Mulhouse et une gare de triage où se trouvait un convoi exceptionnel transportant des chars Leclerc, a annoncé le parquet du Haut-Rhin. Le pilote n’a pas été identifié et une enquête a été ouverte.

Un nouveau survol de drone inquiétant ? Dans la nuit du mardi 11 novembre, un agent a repéré un appareil volant au-dessus de la cour du commissariat de Mulhouse (Haut-Rhin). Alertée, la direction a confirmé le bruit caractéristique du drone. Une «écoute attentive» a permis «d’identifier au moins deux passages à basse altitude».

Plus préoccupant encore, le Centre d’information et de commandement (CIC) de Mulhouse a signalé «la présence d’un drone survolant la zone de triage ferroviaire de Mulhouse Nord», où stationnait depuis 23h30 un convoi militaire composé de chars Leclerc. Selon un agent de sécurité présent sur place, l’appareil, dépourvu de tout éclairage, a survolé «la zone de stockage du convoi militaire» avant de disparaître dans une direction inconnue.

Le parquet de Mulhouse a confirmé l’ouverture d’une enquête. «En l’état, aucun élément ne permet d’indiquer s’il s’agit d’un survol délibéré de ces zones ou d’un simple passage inopiné de l’appareil», a précisé le parquet. L’enquête de flagrance, confiée au commissariat de Mulhouse, porte sur des infractions de «survol volontaire d’une zone interdite», de «maintien d’un aéronef au-dessus d’une zone interdite» et de «télépilotage d’un aéronef de nuit».

Un incident similaire en Dordogne la veille

Ce nouvel incident intervient au lendemain d’un autre survol suspect à Bergerac (Dordogne). Lundi 10 novembre, un drone avait été aperçu au-dessus d’un site sensible : une usine d’armement qui produit jusqu’à 1.200 tonnes de poudre par an pour l’armée française. Selon franceinfo, le système de brouillage anti-drone n’aurait pas fonctionné et l’appareil n’a pu être ni identifié ni intercepté. Là encore, une enquête a été ouverte.

Ces derniers mois, les incidents impliquant des drones se multiplient en France et en Europe. En septembre, plusieurs drones suspects avaient survolé une base militaire stratégique française à Mourmelon-le-Grand (Marne). «Ce n’est pas un phénomène généralisé en France, mais il peut survenir ponctuellement, comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne», avait alors relativisé le général de corps aérien Bruno Clermont.