Paris : les célèbres bouquinistes célèbrent leur 475e anniversaire, ce vendredi

Membres emblématiques du décor parisien, les bouquinistes célèbrent, ce vendredi, leur 475e anniversaire. Pour marquer le coup, l’association culturelle des bouquinistes de Paris organise plusieurs événements.

Une institution parisienne. Ce vendredi, les bouquinistes fêtent leurs 475 ans. Leur présence faisant partie intégrante du paysage urbain, ils forment une véritable librairie à ciel ouvert s'étendant sur quatre kilomètres des deux côtés de la Seine.

Pour fêter ce jubilé, l’association culturelle des bouquinistes de Paris qui fait la promotion de ce métier, organise une cérémonie ouverte à tous, ce vendredi à 10h, qui débutera au pied de la statue d’Henri IV et se poursuivra par une déambulation vers le quai de Conti jusqu’à l’Institut de France.

C'est en 1550, que les premiers colporteurs se sont installés près de la Sainte-Chapelle (Paris), avant d’étendre leurs célèbres boîtes vertes vers les quais de Paris.

Si leur présence avait fait l’objet d'intenses controverses au moment de l’organisation des Jeux Olympiques, ils incarnent le paysage culturel de la capitale.