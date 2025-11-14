Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Paris : les célèbres bouquinistes célèbrent leur 475e anniversaire, ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Membres emblématiques du décor parisien, les bouquinistes célèbrent, ce vendredi, leur 475e anniversaire. Pour marquer le coup, l’association culturelle des bouquinistes de Paris organise plusieurs événements. 

Une institution parisienne. Ce vendredi, les bouquinistes fêtent leurs 475 ans. Leur présence faisant partie intégrante du paysage urbain, ils forment une véritable librairie à ciel ouvert s'étendant sur quatre kilomètres des deux côtés de la Seine

Pour fêter ce jubilé, l’association culturelle des bouquinistes de Paris qui fait la promotion de ce métier, organise une cérémonie ouverte à tous, ce vendredi à 10h, qui débutera au pied de la statue d’Henri IV et se poursuivra par une déambulation vers le quai de Conti jusqu’à l’Institut de France. 

C'est en 1550, que les premiers colporteurs se sont installés près de la Sainte-Chapelle (Paris), avant d’étendre leurs célèbres boîtes vertes vers les quais de Paris. 

Sur le même sujet Grève massive dans les cantines parisiennes : ce que l'on sait du mouvement qui pourrait durer jusqu'au 21 novembre Lire

Si leur présence avait fait l’objet d'intenses controverses au moment de l’organisation des Jeux Olympiques, ils incarnent le paysage culturel de la capitale. 

livreParis

À suivre aussi

«Le Parrain» : un nouveau roman centré sur les femmes du clan Corleone paraîtra en 2027
«L’Odyssée» : trois livres pour (re)découvrir la célèbre épopée d'Homère
«Une idée un peu folle» : la première «librairie sans livres» ouvre à New York

Ailleurs sur le web

Dernières actualités