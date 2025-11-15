«Je vais bien, après toute cette peur que j'ai fait naître» : la navigatrice Marie Descoubes donne de ses nouvelles après avoir disparu en mer

La navigatrice française, Marie Descoubes, était portée disparue depuis plus d'une semaine au large des Bermudes. Ce samedi 15 novembre, elle a posté un message sur ses réseaux sociaux pour rassurer ses proches et dire qu'elle venait de toucher terre à nouveau.

Des nouvelles rassurantes. La skippeuse de 28 ans, Marie Descoubes, qui n'avait plus donné le moindre signe de vie depuis le 6 novembre dernier, alors qu'elle voguait au large des Bermudes, a posté un message sur les réseaux pour indiquer qu'elle était encore en bonne santé. En effet, celle qui avait pris place dans un voilier, depuis le Maine (États-Unis), en direction de Porto Rico a tenu à expliquer l'absence de nouvelles qui a provoqué l'inquiétude de ses proches.

«Voici ce qu'il s'est passé : nous devions nous arrêter aux Bermudes pour faire le plein de carburant, car avec les forts vents, nous avions dû en utiliser beaucoup. À ce moment-là, notre téléphone satellite a cessé de fonctionner et nous n'avons pas pu donner d'autres nouvelles», a écrit Marie Descoubes.

«Cette navigation n'était pas de tout repos»

«Nous avons essayé de contacter deux cargos sur notre route pour prévenir de notre présence, en vain. Malgré la forte houle et de forts vents des premiers jours en mer, la suite de la navigation s'est très bien passée. Mon skipper Nathan a très bien géré la situation et nous avons vraiment apprécié cette navigation qui n'était pas de tout repos, mais très formatrice», a ajouté la skippeuse de 28 ans. «Je vais bien, après toute cette peur que j'ai fait naître», a conclu Marie Descoubes, pour rassurer, une dernière fois, ceux qui ont pu s'inquiéter après sa «disparition».

Originaire de La Rochelle, Marie Descoubes est bien connue dans le milieu de la voile. Fondatrice de l’association Élément-Terre Sail, elle a lancé un projet de navigation durable axé sur la préservation des océans. En septembre 2023, la navigatrice avait décidé de se lancer dans un tour du monde placé sous le signe de l'autosuffisance pour une durée de trois ans.