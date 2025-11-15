Le mouvement «Bloquons-tout» organise une vaste mobilisation ce samedi à Paris

Ce samedi 15 novembre, le mouvement «Bloquons-tout» appelle à une nouvelle mobilisation dans plus de 35 villes de France, dont Paris. Un rassemblement protestataire et symbolique, puisqu'il s'agira du septième anniversaire des Gilets Jaunes.

Le torchon brûle toujours. Ce samedi, le mouvement «Bloquons-tout» appelle à un nouveau rassemblement dans plus de 35 villes de l'Hexagone, dont Paris. Cette journée de mobilisation coïncide avec les sept ans des Gilets Jaunes.

Nous partageons le mail que nous avons adressé à une cinquantaine de structures syndicales, qu'elles soient nationales, locales ou professionnelles qui ont appuyé le #10septembre, en les invitant à faire de même pour le #15novembrepic.twitter.com/v9z8oDgceW — FD SUD Commerces et Services (@fdSUDcommerces) October 19, 2025

«Nous nous adressons aux travailleurs-euses, apprenti-es, étudiant-es, privé-es d'emploi, retraité-es, malade, handicapé-e ou parent-e concernés par les attaques sur la fiscalité, les services publics et la Sécurité sociale portées par le gouvernement Lecornu, qui veut faire payer le plus grand nombre pour épargner encore et toujours les ultra-riches», peut-on lire sur le site internet de la Fédération SUD Commerces et Services - Solidaires. «Maintenant il faut taper plus haut le plus nombreux possible, il faut qu'Emmanuel Macron - et toute sa politique derrière - parte», ajoutent-ils.

Dans le cadre de cette mobilisation, la première depuis le 10 septembre dernier, le mouvement «Bloquons-tout» convergera avec les Gilets jaunes dès 12h30, place du Palais Royal à Paris, pour une manifestation qui démarrera à 14h30 vers la place des Invalides. «Un meeting unitaire» sera également organisé à 18h, Place Vauban.

Quatre points de départ sont également annoncés pour des cortèges qui doivent se retrouver à la croisée des trames, à Nantes. À Montpellier, une manifestation aura lieu à partir de 14h.