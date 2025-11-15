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Pluie-inondation : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le

De la Creuse au Var, plusieurs départements risquent de connaître un épisode pluvieux ce samedi. Météo-France alerte sur un risque d'inondations.

Prudence dans le centre de la France. L'institut météorologique national a placé dix départements en vigilance jaune pour des risques de fortes pluies et d'inondations ce samedi 15 novembre.

Sont concernés par cette vigilance les départements de l'Ain, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Haute-Loire, la Saône-et-Loire et le Var.

© Météo-France

L'Ardèche, la Loire et le Rhône ont été placés en alerte orange pour «pluie-inondation» en raison de pluies marquées sur les littoraux, qui peuvent «donner les cumuls assez importants», a relevé Météo-France dans son dernier bulletin.

De nombreux orages

L'institut météorologique national a alerté d'un «ciel bien menaçant» aux averses parfois orageuses, marquées sur le littoral de la région PACA jusqu'en Bourgogne, donnant des «cumuls conséquents» par endroits.

Dans l'après-midi, un «temps agité avec des averses localement orageuses» menaceront les régions au nord de la Loire jusqu'au Nord-Est. 

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Après quelques pics de douceur qui ont réchauffé les Français cette semaine, le temps hivernal semble bel et bien faire son retour.

vigilance météopluie

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