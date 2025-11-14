Météo : jusqu'à 0°C attendu... Voici les régions où les températures vont drastiquement chuter la semaine prochaine

Après de longues semaines de douceur automnale, les prévisionnistes annoncent une chute des températures à venir, ces prochains jours. Dans une grande majorité du territoire, les maximales ne dépasseront pas les 10 °C.

Une chute brutale des températures. En quelques jours, le climat français s'apprête à changer. Diminution des maximales de près d'une dizaine de degrés, premières chutes de neige, l'hiver s'annonce.

Si le week-end du 15 et 16 novembre s'annonce encore clément dans une vaste majorité des départements hexagonaux, avec des températures encore comprises entre 10 °C et 15 °C, celles-ci devraient soudainement diminuer, dès le début de semaine prochaine.

Une lente mais certaine baisse des températures

Ainsi, lundi 17 novembre marquera un tournant important, les maximales de la majorité des départements se plaçant désormais sous les 10 °C. Seul le sud du pays, où les températures atteindront encore 17 °C, à Nice, échapperont à cette vague de froid.

Le temps du lundi 17 novembre. © Météo-France

Mardi 18 novembre, la tendance va se poursuivre et la vague de froid s'intensifiera, malgré un temps relativement clair, sur les trois-quart sud du pays. Même dans le sud, les maximales ne seront plus que de 15 °C à Nice et seul le pourtour méditerranéen verra le mercure dépasser les 10 °C, l'après-midi.

Le temps du mardi 18 novembre. © Météo-France

Mercredi 19 novembre, la pluie devrait s'inviter sur l'ensemble du territoire français, causant un nouveau rafraichissement.

La côte méditerranéenne seule épargnée des premières températures hivernales

Il devrait ainsi faire 12 °C à Marseille, 8 °C à Lyon et Brest, 7 °C à Paris ou encore 6 °C à Strasbourg et Lille.

Le temps du mercredi 19 novembre. © Météo-France

Le lendemain, jeudi 20 novembre, en matinée, pour la première fois, une température de 0 °C devrait être enregistrée (hors zones montagneuses), à Aurillac, dans l'Auvergne-Rhône-Alpes. L'après-midi, de la neige pourrait d'ailleurs tomber dans les environs de la ville, ainsi qu'à proximité de Belfort, dans l'est.

Des températures encore en baisse sont attendues, avec 9 °C à Montpellier, 6 °C au sein de la capitale ou encore 1 °C à Belfort.

Le temps du jeudi 20 novembre. © Météo-France

Une tendance qui devrait se maintenir par la suite, les températures ne remontant plus au-dessus de la dizaine de degrés dans l'ensemble de l'Hexagone, au moins avant la fin du mois, selon les prévisions de Météo-France.