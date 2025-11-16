Arnaque à la fausse amende ANTAI : ce qu’il faut savoir pour éviter de se faire piéger

Les autorités alertent sur la recrudescence de messages frauduleux usurpant l'identité de l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI). Voici ce qu'il faut savoir pour ne pas se faire piéger.

L'arnaque débute toujours par un SMS ou un mail qui vous informe du «retard de paiement» d'une contravention routière vous incitant à la régler le plus rapidement possible. C'est le retour massif de ce procédé à la fausse amande qui pousse les autorités à rappeler les points de vigilance à connaître.

Un système bien rodé

La technique est souvent la même. Les escrocs utilisent le «smishing» (hameçonnage par SMS) et «phishing» (par mail). Par un de ces deux biais, vous recevez un message vous annonçant une infraction routière à régler le plus rapidement possible, sous peine de majoration. Pour installer la confiance, les protagonistes n'hésitent pas à utiliser le logo officiel de l'ANTAI et à employer un ton autoritaire, anxiogène pour exiger le paiement. Le but est de créer un sentiment d'urgence pour faire baisser la garde des victimes.

Ces messages contiennent un lien qui redirige vers un site similaire en apparence au site officiel de l'État. C'est à ce moment-là qu'en pensant payer une véritable contravention, les escrocs s'emparent de vos données bancaires ainsi que de données personnelles, qui seront par la suite revendues.

Les règles à connaître

Le premier point de vigilance concerne les SMS. L'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions rappelle sur son site, ne jamais envoyer de SMS pour réclamer un paiement. Tout message de ce type est donc une arnaque.

Pour éviter l'escroquerie, la règle est simple. Ne surtout pas cliquer sur le lien, ne pas répondre et effacer le message. Il est également possible de le signaler en le transférant gratuitement au 33700, la plate-forme de lutte contre les spams vocaux et par SMS.

En cas de suspicion de mail frauduleux, le principal réflexe est de vérifier l'adresse de l'expéditeur. L'unique adresse mail officielle du service ANTAI est : [email protected].

En cas de doute, ne cliquez surtout pas sur le lien contenu dans le message. Pour payer une amende, le site officiel est www.amendes.gouv.fr ou www.stationnement.gouv.fr dans le cas d'un stationnement. Tapez vous-même cette adresse dans votre navigateur pour vous assurer d'atterrir sur la plate-forme officielle de l'État. En cas de question sur une possible infraction, rendez-vous directement sur le site www.antai.gouv.fr pour consulter votre dossier.

Si vous êtes victime, contactez votre banque pour faire opposition et déposez plainte le plus rapidement possible.