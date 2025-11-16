Détenu au Venezuela depuis juin, le Français Camilo Castro a été libéré, annonce Emmanuel Macron

Le Français Camilo Castro détenu au Venezuela depuis le 26 juin 2025 a été libéré, a annoncé Emmanuel Macron ce dimanche. «Il est désormais en sécurité, dans l'avion qui le ramène en France», a ajouté, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Quatre mois que le Français Camilo Castro était détenu au Venezuela. Ce dimanche 16 novembre, l'homme de 41 ans a été libéré.

Une nouvelle annoncée par le président de la République : «Camilo Castro est libre. Je partage le soulagement de ses proches et remercie tous ceux qui ont œuvré à sa libération», a indiqué Emmanuel Macron sur le réseau social X, assurant que «la France avance parfois sans bruit, mais toujours avec détermination et sang-froid».

Camilo Castro est libre.



Je partage le soulagement de ses proches et remercie tous ceux qui ont œuvré à sa libération.



La France avance parfois sans bruit, mais toujours avec détermination et sang-froid : c’est ainsi que nous protégeons les nôtres. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 16, 2025

Professeur de yoga, Camilo Castro avait disparu le 26 juin au poste-frontière de Paraguachon, séparant le Venezuela de la Colombie, où il réside. Il s'y était rendu pour renouveler son visa de séjour colombien arrivé à échéance, avait expliqué en août sa famille.

Mais mi-septembre, sa mère avait confié n'avoir plus eu de nouvelles de lui, à l'exception d'un message audio reçu fin juillet, dans lequel Camilo Castro avait «appelé au secours».

«Il est dans l'avion qui le ramène en France»

D'après les recherches de ses proches et d'Amnesty international, il était détenu par les autorités vénézuéliennes. Dans un rapport publié mi-juillet, l'ONG de défense des droits humains avait dénoncé la politique de «disparitions forcées» menée depuis la réélection du président vénézuélien Nicolas Maduro contre des opposants et des ressortissants étrangers.

«Les autorités vénézuéliennes semblent utiliser cette pratique pour justifier leurs récits sur les conspirations étrangères et comme monnaie d'échange dans les négociations avec d'autres pays», avait accusé Amnesty international.

Camilo Castro est libre !



Détenu depuis 4 mois au Venezuela, il est désormais en sécurité, dans l'avion qui le ramène en France. C'est l'honneur de notre diplomatie que d'avoir obtenu sa sortie de prison. Remerciements aux partenaires qui ont appuyé nos efforts. Pensées pour sa… https://t.co/saBTzqWDx8 — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 16, 2025

Après le message d'Emmanuel Macron, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a apporté des précisions quant à la sortie de prison de Camilo Castro : «Il est désormais en sécurité, dans l'avion qui le ramène en France. Pensées pour sa famille que j'ai informée de la nouvelle et qui le retrouvera dans quelques heures».