Fusillade à Grenoble : «J'étais posé dans le salon, puis j'ai entendu les coups de feu et les cris de la victime au sol», raconte un témoin sous le choc

Le témoignage du voisin ayant appelé les secours après la blessure par balle d'un enfant de 12 ans à Grenoble suite à une fusillade dans le quartier Chorier-Berriat. Ce garçon a été blessé par balles dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 novembre sur un point de deal. Il a été transporté à l’hôpital dans un état grave, a appris CNEWS de source policière.