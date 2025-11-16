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Fusillade à Grenoble : «J'étais posé dans le salon, puis j'ai entendu les coups de feu et les cris de la victime au sol», raconte un témoin sous le choc

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le témoignage du voisin ayant appelé les secours après la blessure par balle d'un enfant de 12 ans à Grenoble suite à une fusillade dans le quartier Chorier-Berriat. Ce garçon a été blessé par balles dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 novembre sur un point de deal. Il a été transporté à l’hôpital dans un état grave, a appris CNEWS de source policière.

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