Vins : des recettes exceptionnelles pour les enchères des Hospices de Beaune, mais pas de record

Les enchères caritatives des vins des Hospices de Beaune n'ont pas battu de record, mais ils ont enregistré le troisième meilleur résultat de leur histoire, avec, environ, 18 millions d’euros de recettes.

Les enchères caritatives des vins des Hospices de Beaune, le graal des plus grands connaisseurs de la planète, n'ont pas établi dimanche de nouveaux records, ralentissement des marchés oblige, mais ont engrangé le troisième meilleur résultat de leur histoire, notamment grâce au dynamisme de l'Asie.

La vente a cumulé des recettes totales de 18,384 millions d'euros (hors frais), soit loin du pic atteint en 2022 (29 millions d'euros). Cela reste malgré tout le troisième meilleur résultat de l'histoire des enchères, nées en 1859, supérieur à l'an dernier (13,94 millions d'euros) et 2018 (13,97 millions d'euros).

Un fût de 228 litres a été adjugée 400.000 euros

«C'est une magnifique vente», a estimé Guillaume Koch, directeur des Hospices de Beaune, clôturant près de six heures d'enchères. La vente a notamment bénéficié du dynamisme continu du marché asiatique, malgré les craintes pesant sur la Chine, où l'économie ralentit. C'est ainsi un Chinois qui a emporté la «pièce de charité», lot-phare des enchères, par l'intermédiaire de la Maison bourguignonne François Martenot.

Cette pièce, comme on appelle en Bourgogne un fût de 228 litres, a été adjugée 400.000 euros, loin du record de 2022 de 810.000 euros, mais devant les 360.000 euros de l'an dernier. Le client chinois l'a emporté sur le fil face à un Brésilien, ce qui témoigne de la diversification tous azimuts des enchères.

Cette année, «six nouvelles villes» de la planète étaient ainsi au programme des 24 dégustations organisées pour attiser l'appétit des acheteurs : Abu Dhabi, Bangkok, Copenhague, Jakarta, Madrid et Sao Paulo, se félicite Marie-Anne Ginoux, directrice générale de Sotheby's France, opérateur de la vente. Trente-deux pays étaient représentés parmi les 700 acheteurs potentiels réunis dans la salle des ventes.