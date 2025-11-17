Narcotrafic : Emmanuel Macron convoque une réunion au sommet ce mardi à l’Élysée

Emmanuel Macron a convoqué mardi à l'Elysée une réunion «sur la mise en œuvre de la loi narcotrafic» et «la situation à Marseille» après plusieurs règlements de compte dénombrés ces derniers jours. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, ainsi que plusieurs ministres et acteurs de premier plan, ont été conviés.

Une thématique chère au président de la République. Après s’être rendu en mai dernier à l’état-major de lutte contre le crime organisé à Nanterre (Hauts-de-Seine), le président français Emmanuel Macron a convoqué mardi une réunion à l’Élysée «sur la mise en œuvre de la loi narcotrafic».

Pour rappel, le parquet national anticriminalité organisée (PNACO) doit être officiellement créé en ce sens le 1er janvier prochain.

Selon une source au sein de l’Élysée, «la situation à Marseille» devrait également figurer à l’ordre du jour après une succession de règlements de compte sur fond de trafic de drogue observés ces derniers jours dans la cité phocéenne.

Une dizaine d’invités de premier plan conviés

La source proche du dossier à l’Élysée a révélé au service politique de CNEWS une liste détaillée des invités de premier plan conviés pour cette réunion organisée mardi.

Outre le Premier ministre Sébastien Lecornu, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, le ministre de la Justice Gérald Darmanin, la ministre chargée des Comptes publics, Amélie de Montchalin et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont été invités pour l’occasion.

Vanessa Perrée, la future cheffe du parquet national anticriminalité organisée, le procureur de Marseille Nicolas Bessonne, le directeur général de la police nationale Louis Laugier, le directeur de la police judiciaire Christian Sainte, la préfète déléguée auprès du préfet de police des Bouches-du-Rhône Corinne Simon et le directeur général des Douanes et des droits indirects Rodolphe Gintz ont également été conviés.