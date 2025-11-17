Paris : une galerie du musée du Louvre fermée au public en raison d'une «fragilité» de l'édifice

Une galerie du musée parisien du Louvre a dû être fermée au public ce lundi 17 novembre en raison d’une «fragilité» détectée dans les planchers du deuxième étage de l’aile sud du quadrilatère Sully, selon un communiqué relayé par le musée dans la journée.

Le Louvre fait de nouveau parler de lui. Près d’un mois jour pour jour après avoir été victime d’un cambriolage, le musée fait encore la Une de l’actualité en raison d’une «fragilité» détectée dans l’une de ses galeries, conduisant la direction du musée à fermer cette partie pour plusieurs jours.

«Au sein du quadrilatère Sully, le deuxième étage de l’aile sud fait l’objet depuis plusieurs années d’une surveillance bâtimentaire particulière. En effet, au regard de leur conception architecturale complexe, et des travaux structurels et d’aménagement qui y ont été réalisés dans les années 1930, les planchers du deuxième étage de cette aile présentent des faiblesses. Cet étage est actuellement occupé par des bureaux des agents du Louvre», ont synthétisé les responsables du Louvre dans un communiqué.

© Communiqué de presse du musée du Louvre

«Dans le contexte des cycles de diagnostics lancés par l’établissement public du musée du Louvre (EPML) concernant notamment le quadrilatère Sully, un nouveau rapport d’un bureau d’études techniques a été remis ce vendredi 14 novembre. Du fait d’évolutions récentes et imprévisibles, ce rapport alerte l’EPML sur la particulière fragilité de certaines poutres portant les planchers du deuxième étage de l’aile sud», a précisé l’écrit.

Cette alerte a ainsi conduit la direction du musée parisien à prendre des mesures de précaution fortes pour les jours à venir.

«La direction du musée a décidé de neutraliser l’accès aux bureaux du deuxième étage. Soixante-cinq agents du musée seront donc amenés à quitter leur bureau au cours des trois prochains jours (…) La galerie Campana (abritant neuf salles dédiées à la céramique grecque antique), située au premier étage de l’aile sud, sera fermée au public par mesure de précaution», a encore détaillé le communiqué.

A noter que le projet «Louvre-Nouvelle Renaissance» annoncé par Emmanuel Macron le 28 janvier dernier a pour priorité «la remise en état, la modernisation technique et la revitalisation de cet ensemble patrimonial et historique majeur qu’est le quadrilatère Sully».