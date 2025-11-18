Près de 4 musulmans sur 10 approuvent tout ou partie des positions «islamistes», selon un sondage

Une enquête de l'Ifop, publiée mardi pour le magazine Écran de veille, révèle que 38% des musulmans ont de la «bienveillance pour les islamistes». Les jeunes musulmans sont même plus rigoristes que leurs aînés et sont 57% à placer la charia au-dessus des lois de la République.

Une forte tentation islamiste chez la jeune génération musulmane. C'est en substance les conclusions d'une enquête de l'Ifop pour la revue Ecran de veille, publiée mardi 18 novembre, intitulée «État des lieux du rapport à l’islam et à l’islamisme des musulmans de France : entre réislamisation et tentation islamiste».

Durant 60 pages, les rapporteurs de l'étude démontrent que la pratique stricte de l’islam et la sympathie pour sa forme radicale ont gagné près de la moitié de la jeune génération musulmane depuis 1989.

En effet, en 40 ans, la part des musulmans dans la population française est passée de 0,5 à 7%, tandis que celle des catholiques a chuté de 83 à 43%. L’islam est devenu la deuxième religion de France, devant le protestantisme (4 %).

L'IMPORTANCE DES MUSULMANS DANS LE PAYSAGE RELIGIEUX FRANÇAIS A AUGMENTÉ DE MANIÈRE LENTE MAIS CONTINUE CES QUARANTE DERNIÈRES ANNÉES



👉 La proportion de musulmans au sein de la population française adulte est passée de 0,5% en 1985 à 7% en 2025, faisant de l'islam la deuxième… pic.twitter.com/jRBmcaiuLS — Ifop Opinion (@IfopOpinion) November 18, 2025

Cette proportion croissante des fidèles musulmans en France va de pair avec une plus grande religiosité. Ainsi, 80% des musulmans vivant dans l’Hexagone se déclarent religieux. Près des deux tiers des fidèles à l’islam affirment prier tous les jours, contre une moyenne de 18% et près de quatre sur dix (38%) approuvent tout ou partie des positions intégristes.

Une jeunesse plus radicalisée que ses aînés

Dans la plupart des pratiques, les jeunes montrent une plus grande assiduité que leurs aînés. En 36 ans, la fréquentation de la mosquée par les moins de 25 ans est passée de 7% à 40%. Dans cette classe d’âge, le respect strict du ramadan a bondi, grimpant de 51% à 83%. Quant au port du voile, il a progressé de 16% à 45% chez les filles de cette génération, soit trois fois plus qu’en 2003, une année de fortes polémiques sur le sujet.

CE HAUT DEGRÉ DE RELIGIOSITÉ VA DE PAIR AVEC UNE MONTÉE DE L'ORTHOPRAXIE SUR LE PLAN ALIMENTAIRE ET VESTIMENTAIRE ET DES RELATIONS ENTRE LES SEXES



👉 Le port du voile reste une pratique à la fois minoritaire et irrégulière chez l’ensemble des musulmanes - 31% le portent mais… pic.twitter.com/qTbAzI91Lg — Ifop Opinion (@IfopOpinion) November 18, 2025

Cette assiduité s'accompagne également d'une progression de la radicalité. Ils sont 42% à ressentir de la bienveillance pour les islamistes, alors qu’ils étaient 29% en 1998. Souvent abordée dans les sondages liés à l'islam, la place de la charia chez les jeunes musulmans à elle aussi grimpée. 57% des 15-24 ans interrogés pensent que les lois de la République passent après les règles de l’islam, la législation française étant «moins importante» que la charia.

Le mouvement dessiné par le sondage est «loin de s’atténuer», car il «est porté par une jeunesse de plus en plus désireuse de marquer son identité musulmane face à une société française perçue comme hostile», souligne l'Institut.

Une sympathie croissante à l'égard des Frères musulmans

L’Ifop observe que «la religiosité» est largement supérieure «chez les musulmans que dans les autres religions » : 80% se déclarent religieux, contre 48 % en moyenne dans les autres religions. 67 % des musulmans âgés de moins de 25 ans «reconnaissent prier au moins une fois par jour» en 2025, ils n’étaient que 26% en 1989.

Notons également que cette radicalité est plus présente chez les femmes que chez leurs homologues masculins. À titre d’exemple, si 30% des hommes musulmans refusent de faire la bise, c’est le cas pour 39% des femmes. 1% des femmes musulmanes n’écoutent pas de musique non islamique, contre 8% des hommes.

👉 En France, la mouvance islamiste hexagonale est traversée par de multiples courants, que surplombe l'influente confrérie des Frères musulmans : un musulman sur trois (33%) affiche de la sympathie pour au moins une mouvance islamiste, dont 24% pour les Frères musulmans, 9% pour… pic.twitter.com/TRMzLgmHu1 — Ifop Opinion (@IfopOpinion) November 18, 2025

Autre point marquant de ce sondage : l’attrait des musulmans pour les diverses tendances de l’islamisme. Le nombre de fidèles affichant leur proximité avec des courants de pensée intégristes est en constante augmentation. 38% des Français musulmans approuvent «tout ou partie des positions islamistes en France», deux fois plus qu’en 1998 (19%). 24% des interrogés affirment éprouver de la «sympathie» à l’égard des Frères musulmans, 9% pour le salafisme, et 3% pour le jihadisme.

En additionnant tous les courants de pensée islamistes (Takfir, wahhabisme, salafisme, Tabligh…), 33% des adeptes de l’islam se sentent proches d’au moins une mouvance islamiste.

Ce sondage est un signal d’alarme. Et pendant que ces dérives progressent, l’extrême-gauche, par pur opportunisme électoral, préfère détourner le regard. Nous n’avons plus le droit à la faiblesse : il faut affronter sans concession le fanatisme islamiste qui gagne du terrain chez… https://t.co/tnfNdFJ5mZ — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) November 18, 2025

Un sondage auquel Laurent Wauquiez n'a pas tardé à réagir, taclant les positions de l'extrême gauche sur le sujet. «Ce sondage est un signal d’alarme. Et pendant que ces dérives progressent, l’extrême-gauche, par pur opportunisme électoral, préfère détourner le regard», a lancé le président des députés LR à l'Assemblée nationale.