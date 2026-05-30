Métro : quelles sont les stations exceptionnellement fermées ce samedi à Paris ?

Les trajets en métro prévoient d’être tumultueux en région parisienne. Ce samedi 30 mai, de nombreuses stations de métro seront fermées en raison du match de la Ligue des Champions et de plusieurs concerts majeurs. Voici les lignes impactées.

Les Franciliens devront s’armer de patience ce samedi s’ils souhaitent se déplacer en transports en commun. À l’occasion de la finale de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain (PSG) et Arsenal et le concert d’Aya Nakamura au Stade de France mais aussi celui de Damso à Paris-La Défense Arena, le réseau de transports RATP prévoit de fermer certaines bouches de métro afin d’éviter tout débordement. En conséquence, les trajets prévoient de s’allonger et de devenir plus fastidieux que de coutume.

La RATP appelle ainsi les usagers à reporter leurs trajets ou, du moins, à aménager leurs déplacements en conséquence. Le groupe de transports franciliens a annoncé fermer certaines bouches de métro dès 17h sous la demande de la préfecture de police, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Voici les lignes de métro impactées pour ce samedi 30 mai.

Les stations de métro qui seront fermées

D’après les informations communiquées par la RATP, les stations suivantes seront fermées dès la fin d'après-midi et les correspondances ne seront pas assurées :

• Charles de Gaulle-Etoile (ligne 1,2, 6 et RER A)

• Georges V (ligne 1)

• Argentine (ligne 1)

• Tuileries (ligne 1)

• Franklin D. Roosevelt (ligne 1, 9)

• Champs-Élysées Clemenceau (ligne 1, 13)

• Concorde (ligne 1, 8, 12)

• Iéna (ligne 9)

• Alma-Marceau (ligne 9)

• Saint-Philippe-du-Roule (ligne 9)

• Pont-Neuf (ligne 7)

La RATP a ajouté que les stations Kléber et Boissière, dépendant de la ligne 6, seront également fermées dès 19h30 jusqu’à ce que la Préfecture de police autorise la réouverture. La fermeture de ces dernières entraînera ainsi l’interruption du trafic entre Charles de Gaulle – Étoile et Kléber dès 17h et entre Charles de Gaulle – Étoile et Trocadéro dès 19h30.