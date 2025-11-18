Rennes : un détenu s'évade pendant une sortie au planétarium

Le 14 novembre dernier, un détenu s'est évadé, alors qu'il participait à une sortie collective au planétarium de Rennes (Ille-et-Vilaine). L'homme, âgé de 37 ans, était condamné depuis décembre 2024 pour «divers faits de vols». Il est toujours recherché.

Comme un air de déjà-vu. Le 14 novembre dernier, un détenu qui prenait part à une sortie collective au planétarium de Rennes (Ille-et-Vilaine), s'est évadé, a-t-on appris lundi, selon l'AFP.

L'homme, incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin, a échappé à la vigilance des personnes chargées de l'encadrer, lui, et les autres prisonniers, a précisé la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Il est toujours recherché.

L'évasion de cet homme de 37 ans, condamné depuis décembre 2024 pour «divers faits de vols», est survenue «sans violence», a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet. Il devait être incarcéré «jusqu'en mars 2027».

Fin janvier, un détenu de 28 ans de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) avait pris la fuite à la gare du Nord au cours d'une permission de sortie au musée de l'Homme à Paris.