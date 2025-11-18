Sous pression, les maires se réunissent à partir de ce mardi pour leur 107e Congrès, le dernier avant les municipales

Le 107ᵉ Congrès des maires démarre ce mardi au Parc des expositions à Paris. Il s'agit du dernier congrès de l'Association des maires de France (AMF) avant les élections municipales des 15 et 22 mars 2026.

Il intervient dans un contexte tendu. A partir de ce mardi, se tient la 107ᵉ édition du Congrès des maires au Parc des expositions à Paris. Il s'agit du dernier congrès de l'Association des maires de France (AMF) avant les élections municipales des 15 et 22 mars 2026.

Il aura pour thème la «liberté», en écho aux nombreuses alertes des élus locaux sur l'érosion de leur marge de manœuvre, tant sur le plan politique que budgétaire.

Discours du Premier ministre jeudi

Cette édition sera celle de tous les records. Environ 12.000 élus sont attendus durant ces trois jours, dont 2.000 invités et une soixantaine de débats et ateliers sont prévus.

Une dizaine de ministres seront également présents. Parmi eux, Sébastien Lecornu, qui donnera un discours jeudi après-midi, en clôture de l'événement.

La plénière d'ouverture sera axée sur la sécurité et la place du maire dans la prévention de la délinquance. Outre la pré-journée consacrée aux outre-mer, les débats porteront ensuite sur plusieurs thèmes, allant du financement de la transition écologique aux cryptomonnaies, en passant par la prévention en santé.

Une «purge massive»

Ce rendez-vous se tient dans un contexte particulièrement tendu. Et pour cause : le gouvernement réclame un effort des collectivités locales au redressement des finances publiques pour 2026. En conséquence, elles sont vent debout contre la mise à contribution de 4,7 milliards annoncée pour 2026, qu'elles qualifient de «ponction». Selon les collectivités, la facture serait plutôt de 7,5 milliards d'euros.

André Laignel (PS), premier vice-président délégué de l'AMF (Autorité des marchés financiers), a dénoncé une «purge massive» dans un contexte de «délitement important de la santé financière des collectivités territoriales», selon l'AFP.

Sébastien Lecornu, qui a déjà lâché du lest aux régions et aux départements, pourrait à nouveau desserrer l'étau jeudi pour les communes et leurs intercommunalités.