Crèche en plein air : quel est ce modèle développé à Lyon, où les enfants passent l'année dehors ?

Ce vendredi 21 novembre, la première crèche en plein air sera inaugurée à Lyon (Rhône). Ce nouveau concept, venu des pays scandinaves, est supposé avoir différents bienfaits.

Une première en France. Ce vendredi, la première crèche en plein air associative et inclusive sera inaugurée à Lyon. Intitulée «Souris en Herbe», elle se calquera sur le modèle scandinave, en proposant un accueil 100% à ciel ouvert. Selon la mairie de la Ville, ce genre de structure «privilégie des pédagogies basées sur l’observation, l’exploration libre et le lien avec l’environnement».

Ce projet est le fruit d'un partenariat entre Lyon, propriétaire des locaux, et l’association Une Souris Verte, qui s'occupe de la gestion de la crèche, à la suite d'un appel à projets survenu à l’automne 2024. L'inauguration aura lieu à 8h45, au 28 rue Jeanne-Hachette, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon.

Bienfaits sur la santé des enfants

Dans le détail, les enfants passeront leurs journées dehors, et ce, toute l'année. En cas de températures extrêmes ou d'aléas climatiques, telles que des canicules ou des grosses pluies, ils pourront être mis à l'abri dans une structure sur pilotis. Cette dernière fera également office d'«espace de change et de soins, et de parties techniques», peut-on lire sur le site de l'association.

Selon cette même source, le fait de permettre aux enfants d'avoir un accès continu sur l'extérieur, aurait des «bienfaits sur la santé globale (amélioration du sommeil, renforcement des défenses immunitaires, diminution du stress, etc.), le plein air peut en effet répondre à de nombreux besoins : éviter les espaces fermés pouvant être sources d’angoisses, besoin de libérer ses émotions en bougeant librement, etc», est-il précisé.

Cette crèche en plein air propose une modalité d'accueil inclusif pour tous les enfants : un tiers des places sont réservées aux enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique invalidante.