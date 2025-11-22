Déclaration du chef d'état-major des armées, relation avec l'Algérie... Ce qu'il faut retenir de la prise de parole d'Emmanuel Macron en marge du G20

Emmanuel Macron s'est exprimé en marge du sommet du G20 à Johannesburg (Afrique du Sud) ce samedi 22 novembre. Il est revenu sur plusieurs sujets d'actualité. Voici ce qu'il faut retenir.

Le sommet du G20 a lieu ces 22 et 23 novembre 2025 à Johannesburg (Afrique du Sud). Le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé ce samedi sur plusieurs sujets, notamment la relation franco-algérienne, les propos du chef d'état-major des armées ou encore le plan de paix américain pour l'Ukraine.

Relation avec l'Algérie

Emmanuel Macron a indiqué vouloir «construire une relation d'avenir» avec l'Algérie, tout en précisant que «beaucoup de choses» restaient à corriger. S'il souhaite une relation «apaisée», le président de la République a ajouté que «sur beaucoup de sujets, sécuritaire, migratoire, économique, on n'est pas dans une situation satisfaisante».

Ces derniers mois, la relation entre les deux pays s'est tendue, notamment à la suite des négociations concernant la libération de l'écrivain Boualem Sansal.

Déclaration du chef d'état major des Armées

Pour rappel, le 18 novembre dernier, le chef d'état major des Armées Fabien Mandon avait déclaré, devant le congrès des maires de France, que l'Hexagone devait être «prêt à accepter de perdre ses enfants» et que la France devait restaurer sa «force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est».

Devant les nombreuses réactions, Emmanuel Macron a tenu a soutenir le haut gradé en affirmant qu'il avait «toute sa confiance». Selon lui, les propos du général ont été «sortis de leur contexte» pour «faire peur».

Le chef d'état-major des armées Fabien Mandon a lui-même tenu à éclaircir ses propos ce samedi, en indiquant que le but était «d'alerter et de se préparer».

Guerre en Ukraine

Emmanuel Macron est également revenu sur le conflit russo-ukrainien en indiquant que les alliés de Kiev allaient se réunir en visioconférence mardi 25 novembre pour évoquer la proposition du plan de paix américain.

«Nous tiendrons une réunion mardi après-midi pour nous coordonner sur ce point et voir les avancées qui se sont faites pendant les négociations des prochains jours à Genève», a-t-il précisé.

Washington propose la fin de la guerre en 28 points, dont notamment le fait que l'Ukraine cède la région du Donbass, qui inclut les oblasts de Donetsk et de Louhansk.