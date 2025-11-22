Grand froid : voici les 29 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Dans son bulletin de 6h, Météo-France a placé 29 départements, principalement de l’Est de l’Hexagone, en vigilance jaune pour «grand froid» pour la journée du samedi 22 novembre.

Il risque de faire très froid. Pour la journée du samedi 22 novembre, et à l’heure où l’ambiance hivernale et les nuages grisâtres dominent le ciel français, 29 départements de l’Hexagone ont été placés en vigilance jaune pour «grand froid» par Météo-France.

Cette alerte concerne l’Ain, l’Allier, les Hautes-Alpes, les Ardennes, l’Aube, l’Aveyron, le Cantal, la Côte d’Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Haute-Savoie, les Vosges, l’Yonne et le Territoire de Belfort.

©Météo-France

«Samedi en soirée et en nuit suivante, une perturbation sera à l'origine de chutes de neige avec risque local de pluies verglaçantes, sur une bande centrale du pays. Un passage en vigilance orange est possible lors des prochaines diffusions de carte, il convient donc de se tenir informé», a écrit Météo-France.

Dans son bulletin, l’institut national de météorologie a indiqué s’attendre, pour la journée de ce samedi 22 novembre, à des températures très basses notamment -1 °C à Paris le matin et 4 °C l’après-midi, -4 °C au Mans le matin et 5 °C l’après-midi, - 5 °C à Clermont-Ferrand le matin et 1 °C l’après-midi et -6 °C à Nancy le matin et 2 °C l’après-midi.