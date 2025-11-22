Neige-verglas : voici les 53 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Pour la journée du samedi 22 novembre, Météo-France a placé 53 départements de l’Hexagone, dont toute l’Île-de-France, en vigilance jaune pour «neige-verglas».

Quelques flocons sont attendus. À l’heure où cette fin de semaine rappelle une ambiance très hivernale, avec des températures en dessous des moyennes de saison, Météo-France a placé 53 départements de l’Hexagone en vigilance jaune pour neige-verglas.

©Météo-France

Sont concernés : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Haute-Corse, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne et l'Ille-et-Vilaine.

Mais aussi, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Mayenne et la Nièvre.

Enfin, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne et l'Yonne.

-1 °C à Paris, - 5 °C à Clermont-Ferrand, -6 °C à Nancy

Il est à noter que huit départements ont été placés en vigilance orange neige-verglas pour la journée de ce samedi.

Météo-France a indiqué s’attendre, pour la journée de ce samedi 22 novembre, à des températures très basses notamment -1 °C à Paris le matin et 4 °C l’après-midi, -4 °C au Mans le matin et 5 °C l’après-midi, - 5 °C à Clermont-Ferrand le matin et 1 °C l’après-midi et -6 °C à Nancy le matin et 2 °C l’après-midi.

«Dans la journée, une perturbation progresse sur l’ouest du pays, et s’accompagne d’air bien plus doux. En arrivant sur la Normandie, elle peut donner un peu de neige dans l’après-midi sur l’Orne», écrit le service national de météorologie.