Météo : froid, neige, verglas... Ce qui vous attend vraiment en ce week-end «compliqué»

Alors que le ministre des Transports Philippe Tabarot a annoncé un «week-end compliqué», situation due à la soudaine baisse des températures, à quoi doivent s'attendre les Français ce samedi et ce dimanche ?

L'heure de briser la glace. Si la neige a déjà signé son grand retour dans le Jura et les Vosges, ce samedi sera le jour le plus froid de l'année depuis le 14 janvier. Des conditions hivernales qui ont suscité l'inquiétude chez le ministre des Transports Philippe Tabarot, qui a prévenu d'un «week-end assez compliqué» qu'il faudra «anticiper à travers des équipes mobilisées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24».

Un épisode de froid glacial dû à la descente d'une masse d'air polaire sur le pays, et accentué depuis ce mercredi par une dépression venue de la mer du Nord et emportant dans son sillage un air encore plus froid qu'en début de semaine. Chargé en humidité, cet air froid s'est révélé parfois porteur d'averses de neige localement jusqu'en plaine, précise Météo-France.

De possibles pluies verglaçantes

Une chute des températures qui devrait s'intensifier ce week-end, avec des «températures très fraîches pour la saison et un vent de secteur nord sensible partout», rapporte Météo France. Ce samedi sera la troisième journée la plus froide de l'année et le 22 novembre le plus glacial depuis 1999, avec un mercure historiquement bas pour la saison. Le service météorologique attend une température matinale de -1°C à Paris et à Toulouse, -4°C au Mans tout comme à Clermont-Ferrand et jusqu'à -6°C à Nancy.

Une fin de semaine qui se maintient dans une ambiance hivernale avec «encore de fortes gelées samedi, particulièrement dans la moitié Est, accompagnées localement de brouillards givrants», ajoute Météo-France. L'arrivée d'une perturbation par l'ouest ce 22 novembre pourrait s'accompagner «de phénomènes glissants jusqu'en plaine», à l'instar de neige de redoux, suivie de possibles pluies verglaçantes entre la soirée de samedi et la journée de dimanche «au fur et à mesure de son déplacement d'ouest en est sur le pays, tendance qui reste à surveiller.

En prévention d'un éventuel épisode de verglas, des salages préventifs ont été mis en place dans les régions les plus à risque, avec pour objectif de limiter la prise du froid sur les routes et ainsi permettre une circulation fluide. Le ministre des Transports Philippe Tabarot a d'ailleurs indiqué que «les conséquences» de cette baisse des températures étaient déjà anticipées avec des «équipes sur le terrain dans une trentaine de départements pour préparer les événements climatiques qui devraient s'annoncer plus difficiles ce week-end».

Pour la journée de dimanche, la perturbation donnera nuages et précipitations du sud-ouest à la Belgique en passant par les régions du centre. De la neige et des pluies verglaçantes seront possibles temporairement du Nord jusqu'aux régions Bourgogne et Auvergne, et le temps se dégradera dans le sud-est avec des nuages menaçants et des averses. Du côté des températures, le froid sera vif à l'est avec -1 °C à Metz et 0 °C à Strasbourg, et le redoux près de l'Atlantique apportera un mercure plus clément avec 11 °C à Brest, 13 °C à La Rochelle et 15 °C à Biarritz.