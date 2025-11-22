Un appel à «la révolte face au narcotrafic» : après l'assassinat de Mehdi Kessaci, des milliers de personnes réunies pour la marche blanche à Marseille

Le cortège organisé ce samedi à Marseille en hommage à Mehdi Kessaci, frère d’Amine, militant antidrogue, assassiné le 13 novembre dernier, a débuté sa marche blanche à 15h. Ce meurtre a poussé le gouvernement à accentuer sa lutte contre le narcotrafic, notamment dans la cité phocéenne.

Un instant de mémoire. Ce samedi, le cortège organisé en hommage à Mehdi Kessaci a débuté sa marche silencieuse aux alentours de 15h. Le jeune homme de 20 ans, frère d’Amine, militant antidrogue basé à Marseille, a été assassiné le 13 novembre dernier par un commando à moto. La justice étudie actuellement la piste d’un «crime d’intimidation». La famille Kessaci avait notamment demandé aux participants d’être habillés en blanc et de ne brandir ni drapeau, ni banderole. Au total, près de 6.200 personnes étaient présentes, a appris CNEWS d'une source policière.

Au-delà des proches de Mehdi Kessaci, de nombreuses personnalités politiques sont présentes, à commencer par le maire de Marseille Benoît Payan, ainsi que ses adversaires lors des prochaines élections municipales, Martine Vassal (Renaissance), Sébastien Delogu (LFI) ou encore Franck Allisio (RN).

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure s'est également rendu à Marseille, tout comme Marine Tondelier, la patronne des Ecologistes, Fabien Roussel, Secrétaire national du Parti communiste, Gabriel Attal, président de Renaissance, Raphaël Glucksmann, de Place Publique, Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, le député François Ruffin et Eric Dupond-Moretti, l’eurodéputé François-Xavier Bellamy et Dominique de Villepin.

Du côté du gouvernement, le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun est présent, au côté de Maud Bregeon. La porte-parole avait assuré que son déplacement serait fait «humblement, avec la modestie et la pudeur que cet événement nécessite, sans communication sur place».

Une «bataille très dure»

Une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessaci, les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Laurent Nuñez, ont tenté de défendre leur bilan jeudi à Marseille dans cette «bataille très, très dure» contre le narcobanditisme, le maire leur demandant que la République soit «ferme».

Après une rencontre avec magistrats et enquêteurs, Gérald Darmanin a estimé que la «menace» du narcotrafic était «au moins équivalente à celle du terrorisme sur le territoire national». En écho aux déclarations d'Emmanuel Macron, appelant à adopter face au narcotrafic la même approche que contre «le terrorisme».

L'assassinat en plein jour de Mehdi Kessaci est «un crime qui vise à faire peur et vise à atteindre quelque part la République et l'Etat», a de son côté affirmé Laurent Nuñez, s'engageant à revenir «tous les mois» dans la deuxième ville de France.

Jordan Bardella a également réagi en rendant hommage à «Mehdi Kessaci, assassiné par les narcotrafiquants à Marseille. Toutes nos pensées accompagnent sa famille, son frère Amine et ses proches endeuillés», sur son compte X.

Hommage à Mehdi Kessaci, assassiné par les narcotrafiquants à Marseille. Toutes nos pensées accompagnent sa famille, son frère Amine et ses proches endeuillés.



La loi du silence ne doit pas l'emporter. L'éradication du narcobanditisme qui progresse, gangrène des pans entiers du… — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 22, 2025

D'autres politiques ont réagi dont Valérie Pécresse : «Aujourd’hui, à #Marseille, des citoyens courageux et révoltés se dressent face aux narcotrafiquants. C’est une digue populaire contre cette pieuvre qui intoxique, tue et corrompt. L’État ne pourra gagner la guerre contre ce pouvoir mafieux qu’avec des moyens exceptionnels», a-t-elle écrit sur son compte X.

Aujourd’hui, à #Marseille, des citoyens courageux et révoltés se dressent face aux narcotrafiquants. C’est une digue populaire contre cette pieuvre qui intoxique, tue et corrompt. L’État ne pourra gagner la guerre contre ce pouvoir mafieux qu’avec des moyens exceptionnels. https://t.co/ugz2MDOs7N — Valérie Pécresse (@vpecresse) November 22, 2025

Enchaînant les interventions dans les médias, Amine Kessaci a promis de son côté qu'il ne se tairait pas, appelant à descendre dans la rue «par milliers» samedi pour rendre hommage à son frère. En 2020 celui-ci avait déjà perdu un autre frère, dans un narchomicide.