Gard : 2 jeunes de 15 ans meurent percutés par une voiture, le père d'une victime blessé après avoir été fauché par un autre véhicule

Tragique accident de voiture dans le Gard, près de la route d'Aubagne. Deux jeunes piétons ont été renversés par une voiture. Ils ont été tués sur le coup.

Des familles détruites. Une fille et un garçon, tous deux âgés de 15 ans, sont morts samedi en fin d'après-midi après avoir été percutés par une voiture. Ils sortaient d'un restaurant à proximité, situé sur la route départementale 904 à Saint-Brès (Gard), où ils venaient de fêter un anniversaire.

Les deux jeunes piétons ont été fauchés par un véhicule de type 4x4 vers 18h40 et sont décédés sur place, précisent les gendarmes. Quatre ambulances et vingt pompiers sont venus leur porter secours, mais il était déjà trop tard.

Le père d'une des victimes a lui-même été percuté par un autre véhicule alors qu'il se précipitait pour leur venir en aide. L'homme âgé de 50 ans, «polytraumatisé», a été transféré au centre hospitalier d'Alès. Son pronostic vital n'est cependant pas engagé, indiquent les pompiers du Gard. Trois autres personnes ont également été transportées pour des examens.

Le maire de la commune est sous le choc : «Pour le village, c'est un traumatisme. On a du mal à réaliser qu'une tragédie de ce niveau-là puisse se passer alors que c'était une rencontre festive et familiale. C'est un terrible drame».

La brigade de gendarmerie de Saint-Ambroix est en charge de l'enquête pour déterminer les circonstances de l'accident. Le suspect principal, âgé de 24 ans, a été placé en garde à vue.