Parcoursup 2026 : vœux, dossiers, admissions... Voici toutes les dates-clés à retenir

Le calendrier Parcoursup pour l’année 2026 a été communiqué. La dernière année de lycée des élèves de terminale sera rythmée à la fois par le baccalauréat et par leurs choix d’orientation post-bac.

La fin du premier trimestre approche et le deuxième s’annonce déjà décisif pour les élèves de terminale, avec notamment l’ouverture de Parcoursup. En 2025, près d’un million de candidats ont attendu les résultats sur la plate-forme d’admission dans l’enseignement supérieur.

L’Éducation nationale a publié le calendrier des différentes étapes pour cette année. Les inscriptions débuteront rapidement en 2026 et accompagneront les élèves jusqu’à la fin de leur année scolaire.

À partir du 17 décembre, les lycéens pourront préparer leurs choix d’orientation en consultant sur la plate-forme des informations sur le profil des candidats admis les années précédentes (série du bac, niveau scolaire, parcours suivi au lycée).

Des données récentes sur la réussite et l’insertion dans les formations peuvent les aider à affiner leurs décisions. Dès le 19 janvier prochain, ils pourront formuler leurs vœux, une étape souvent longue.

des vœux à réaliser jusqu'au 12 mars

Pendant presque deux mois, jusqu’au 12 mars, les lycéens devront s’inscrire sur Parcoursup pour créer leur dossier candidat, puis formuler jusqu’à dix vœux, sans obligation de les classer.

Durant cette période, les journées portes ouvertes et les salons d’orientation s’enchaînent et peuvent guider les futurs étudiants.

Des enseignants et des étudiants ambassadeurs accompagnent également les lycéens lors de ces événements. Après la formulation des vœux, ils auront jusqu’au 1ᵉʳ avril pour finaliser leur dossier, ajouter les pièces demandées par les formations et confirmer chaque vœu.

Une fois cette étape passée, les dossiers sont entre les mains de Parcoursup et des établissements d’enseignement supérieur. Moment souvent stressant pour les élèves : les premières réponses arriveront le mardi 2 juin. Les candidats devront répondre aux propositions au fur et à mesure, dans les délais indiqués sur leur dossier. Du 5 au 8 juin, les vœux encore en attente pourront être classés par ordre de préférence.

Pour les élèves déçus des réponses ou n’ayant reçu aucune proposition, une phase complémentaire ouvrira dès le 11 juin. Elle constitue «une opportunité, en particulier pour les candidats qui n’auraient pas eu de proposition. Elle propose des formations variées», indique le site Parcoursup. Cette phase complémentaire se clôturera le jeudi 10 septembre.

En 2025, 980.000 candidats au total ont postulé sur la plate-forme selon les données du Ministère des études supérieures. Près de 25.000 formations post-bac étaient proposées.

De nombreux lycéens n’ont pas obtenu les vœux souhaités ou se sont retrouvés dans des affectations qui ne correspondaient pas pleinement à leurs attentes. Toutefois, le taux d’acceptation des propositions reçues progresse légèrement, atteignant 84,1%, soit + 0,3 point par rapport à 2024.