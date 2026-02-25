Parcoursup : 4 lycéens sur 10 regrettent d’avoir trop écouté leurs parents pour leur orientation, selon cette étude

Alors que les élèves de terminale ont jusqu’au 1er avril pour déposer leurs vœux sur Parcoursup, une étude révèle les doutes des jeunes face à leurs choix d’orientation.

Dans leur parcours scolaire, les élèves sont souvent confrontés à des désaccords avec leurs familles. Cette pression peut amener à des regrets, comme pour quatre lycéens sur 10, révèle une étude publiée par Diplomeo ce mercredi 25 février.

Parmi les jeunes ayant vécu une réorientation, 25 % estiment en effet qu’ils auraient dû davantage suivre leurs propres envies plutôt que l’avis parental. Une proportion qui grimpe à 41 % chez les 16-18 ans, signe d’une envie d’émancipation des plus jeunes.

L'étude révèle également une orientation jugée de plus en plus complexe. Si les passions et centres d’intérêt arrivent en tête des facteurs d’influence (57 %), la famille reste un pilier majeur : 50 % des jeunes affirment qu’elle a pesé dans leurs choix, devant Parcoursup (39 %), les médias spécialisés (37 %), les amis (37 %) et les réseaux sociaux (36 %).

Plus concrètement, 68 % des jeunes sondés disent avoir été aidés par leurs parents et 13 % par un frère ou une sœur. La proximité géographique compte également : 44 % préfèrent rester proches de leur famille pour leurs études.

L’IA, nouveau réflexe dans l’orientation

L’autre enseignement marquant de cette étude, est que 61 % des jeunes ont déjà utilisé l’intelligence artificielle pour s'orienter. L’IA séduit d’abord pour des raisons pratiques :

35 % recherchent des réponses rapides,

28 % l’utilisent pour rédiger leurs lettres de motivation,

27 % apprécient la centralisation des informations,

26 % y voient un avis plus neutre.

Chez les 16-18 ans, son usage est déjà bien ancré : 31 % s’en servent pour se renseigner sur les métiers, 30 % pour leurs lettres de motivation et 27 % pour explorer les formations. Pour autant, l’IA ne supplante pas l’entourage : elle apparaît davantage comme un outil d’éclairage, parfois utilisé faute d’interlocuteur humain (19 %), plutôt qu’un guide principal.

La réorientation, un ajustement plus qu’un échec

En France, Diplomeo estime que chaque année, 20% des étudiants de première année se réorientent après le premier semestre. Contrairement aux idées reçues, la réorientation n’est plus majoritairement vécue comme un échec.

Elle correspond d’abord à un changement de projet ou de centres d’intérêt (45 %), ou à un manque d’intérêt pour le cursus suivi (35 %). Les mauvais conseils (19 %) ou les informations erronées (17 %) arrivent loin derrière. Dans un paysage où 13 % des jeunes jugent encore difficile de trouver des informations pertinentes, l’orientation apparaît comme un processus, davantage qu’un choix figé.

D’après les professionnels de l’enseignement supérieur, un choix subi peut entraîner la perte de motivation, le décrochage, voire une réorientation précoce.