Arnaque aux faux codes promos : attention à cette escroquerie qui se répand avec le Black Friday

Le Black Friday fait son retour ce vendredi. Cette tradition venue des Etats-Unis veut que les commerçants proposent de grosses réductions sur leurs produits. L'occasion pour les escrocs de piéger les chasseurs de codes promos.

A l’approche de ce jour de grande consommation, les cybercriminels sont aux aguets pour tenter des escroqueries en ligne. Une de leurs méthodes récentes est l’arnaque aux faux codes promotionnels.

Surfshark, spécialiste de la sécurité sur Internet, alerte sur la hausse de ce genre de pratiques, assez répandues en France. Les clients sont généralement racolés par des réductions trop belles pour être vraies. Cela peut-être des coupons à télécharger au format pdf (qui contiennent des logiciels malveillants), ou bien des lien vers des sites web incitant à à avoir de fortes réductions sur des marques bien connues...

UN consommateur sur cinq s'est déjà fait piéger sur internet

Quand leur attention a été attirée, les pirates demandent des données personnelles qu'ils peuvent revendre. Ou bien directement les coordonnées bancaires. Une fois leur compte sous contrôle, les victimes n’ont plus qu’à bloquer leur carte bancaire pour limiter les pertes. La promotion, en revanche, n'a jamais existé.

Selon Surfshark, un consommateur sur cinq s’est déjà fait piéger. «En France, le réflexe du bon plan est très ancré, c’est ce comportement qui aide les cybercriminels», explique Maud Fraison Lepetit, responsable France du service.

Pour éviter ce genre d’arnaques, quelques réflexes basiques sont à adopter. D’abord, toujours se méfier des réductions irréalistes, comme un téléphone récent pour une centaine d’euros. Comme le dit le vieil adage sur internet, «Si c’est gratuit, c’est vous le produit».

Ensuite, se méfier des sites qui demandent de fournir des informations basiques pour fournir un code, en particulier lorsqu’il s’agit des données bancaires. Dans la plupart des vrais codes promos, le seul paiement se fait au moment de l’utiliser, sur le site où se fait l’achat.

Enfin, au lieu de chiner sur des petits sites, il est recommandé de privilégier les sites reconnus, voire le site officiel de la marque, qui possède un service client légal. Ou encore d’aller trouver les professionnels de la promotion, comme Dealabs, Igraal ou Groupon.