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L'édito de Laurence Ferrari : «Les narcotrafiquants abattent qui ils veulent dans les rues de Marseille ou d'ailleurs, pour imposer leur loi»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Les narcotrafiquants abattent qui ils veulent dans les rues de Marseille ou d'ailleurs, pour imposer leur loi», a lancé Laurence Ferrari dans son édito de l'émission Punchline, ce lundi sur CNEWS. La journaliste est revenue sur la permission de sortie accordée à Ouaihid Ben Faiza, narcotrafiquant considéré comme l'un des 100 détenus les plus dangereux de France. 

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