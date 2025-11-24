L'édito de Laurence Ferrari : «Les narcotrafiquants abattent qui ils veulent dans les rues de Marseille ou d'ailleurs, pour imposer leur loi»

«Les narcotrafiquants abattent qui ils veulent dans les rues de Marseille ou d'ailleurs, pour imposer leur loi», a lancé Laurence Ferrari dans son édito de l'émission Punchline, ce lundi sur CNEWS. La journaliste est revenue sur la permission de sortie accordée à Ouaihid Ben Faiza, narcotrafiquant considéré comme l'un des 100 détenus les plus dangereux de France.