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Pluie-inondation : voici les 22 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 22 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce lundi 24 novembre.

Une journée pluvieuse en perspective. Vingt-deux départements sont visés par une vigilance jaune pluie-inondation de Météo-France pour la journée de ce lundi 24 novembre.

@Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l’Ain, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, la Creuse, le Doubs, la Drôme, l’Isère, le Jura et les Landes.

Mais aussi la Nièvre, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Haute-Vienne et le Territoire de Belfort.

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En parallèle, huit départements sont en vigilance avalanche, quatre en neige-verglas, cinq en vigilance crues, huit en vigilance orages et neuf en vigilance vent. 
 

vigilance météopluieInondation

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