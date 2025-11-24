Pluie-inondation : voici les 7 départements placés en vigilance orange ce lundi

Dans leur dernier bulletin, les prévisionnistes de Météo-France ont placé sept départements en vigilance orange au risque de «pluie-inondation» ce lundi.

Un temps très perturbé. Pour la journée de ce lundi 24 novembre, Météo-France a placé sept départements en alerte orange en raison de fortes pluies et de risques d'inondations.

Sont ainsi concernés : l'Ain, la Gironde, la Dordogne, la Corrèze, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

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Dans le détail, les prévisionnistes annoncent «une perturbation donnant des précipitations abondantes ce lundi du Sud-Ouest au flanc est du Pays. Des cumuls importants sont attendus sur les versants ouest des massifs et dans le Sud-Ouest».

De plus, «des cumuls de 50 à 60 mm, localement 70 mm ou un peu plus sont prévus de manière assez étendue en 24 h de temps. Sur ces départements, amélioration dans la nuit de lundi à mardi avec le décalage des pluies vers le sud».