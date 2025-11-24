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Pluie-inondation : voici les 7 départements placés en vigilance orange ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans leur dernier bulletin, les prévisionnistes de Météo-France ont placé sept départements en vigilance orange au risque de «pluie-inondation» ce lundi.

Un temps très perturbé. Pour la journée de ce lundi 24 novembre, Météo-France a placé sept départements en alerte orange en raison de fortes pluies et de risques d'inondations. 

Sont ainsi concernés : l'Ain, la Gironde, la Dordogne, la Corrèze, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. 

@Météo-France

Dans le détail, les prévisionnistes annoncent «une perturbation donnant des précipitations abondantes ce lundi du Sud-Ouest au flanc est du Pays. Des cumuls importants sont attendus sur les versants ouest des massifs et dans le Sud-Ouest».

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De plus, «des cumuls de 50 à 60 mm, localement 70 mm ou un peu plus sont prévus de manière assez étendue en 24 h de temps. Sur ces départements, amélioration dans la nuit de lundi à mardi avec le décalage des pluies vers le sud».

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