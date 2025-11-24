Seine-Maritime : la découverte d'une bombe de 222 kilos de la Seconde Guerre mondiale déclenche deux jours d’évacuation et de déminage

Une bombe britannique de 222 kilos, héritée de la Seconde Guerre mondiale, mobilise ce lundi 24 et mardi 25 novembre deux jours de déminage à Bosc-le-Hard (Seine-Maritime). Une quinzaine de foyers ont été évacués le temps de sécuriser l’engin, découvert en septembre dans un champ.

À Bosc-le-Hard, au nord de Rouen, la semaine a commencé sous haute surveillance. Une opération de déminage s’est ouverte ce lundi 24 novembre 2025 pour neutraliser une bombe de 222 kilos, vestige de la Seconde Guerre mondiale.

L’engin, d’origine britannique, renferme près de 70 kilos d’explosif, un niveau de charge qui a poussé les autorités à mettre en place un protocole strict, d'après France 3 région.

Repérée le 20 septembre dans un champ, la bombe avait été immédiatement stabilisée : recouverte de sédiments et entourée de bottes de paille, en attendant l’intervention des démineurs.

Découverte fin septembre dans un champ à Bosc-le-Hard (Seine-Maritime), une bombe de 222 kg va mobiliser les démineurs de Caen pour une opération de neutralisation suivie d’une destruction contrôléehttps://t.co/jnh4bWsWmupic.twitter.com/xYccujbIcw — infoNormandie.com (@infonormandie) November 18, 2025

Ce lundi matin, les équipes du centre de Caen ont débuté leur mission dès 10 heures, au cœur d’un périmètre de sécurité de 270 mètres. Une quinzaine d’habitations ont été évacuées dès 8 heures.

Des mesures de sécurité déployées

La circulation a été interrompue sur plusieurs axes, dont une portion de la RD25, même si les transports scolaires ont pu être maintenus. Le désamorçage doit s’étendre toute la journée, avec une fin d’opération attendue vers 16 heures.

La deuxième phase, celle de la destruction de l’engin, est programmée mardi 25 novembre à la carrière Lafarge de Saint-Vigor-d’Ymonville. Un nouveau périmètre de sécurité, de 200 mètres cette fois, sera instauré. Les salariés du site devront quitter les lieux le temps de l’explosion, prévue entre 12 heures et 13h30.

Une procédure lourde, rare et méticuleusement préparée, menée sur deux jours pour éliminer définitivement ce fragment explosif.