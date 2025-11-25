Gard : un homme blessé et un million d'euros de préjudice après un home jacking violent à Nîmes

Trois individus cagoulés ont pénétré au sein du domicile d'un homme de 56 ans, qui a été violemment agressé devant ses deux garçons, dans la ville de Nîmes, ce lundi. Les malfaiteurs ont dérobé de nombreux éléments précieux, s'accaparant un butin estimé à un million d'euros.

Une violence inouïe. Trois hommes munis de cagoules ont réalisé un home-jacking dans la ville de Nîmes, ce lundi 26 novembre. Ils ont ciblé un père de famille, qu'ils ont passé à tabac au sein de son propre domicile. Montres de luxe, voiture calcinée, le préjudice s'élèverait à près d'un million d'euros, comme l'a rapporté une source policière à CNEWS.

Autour de 19h30, ce lundi, un homme a été agressé par trois individus cagoulés, dès la sortie de son travail. Les malfaiteurs ont forcé le père de famille de 56 ans à monter à bord de sa voiture et à leur ouvrir les portes de son domicile. Pour ce faire, ils ont eu recours à la force : coups de poing et coups de crosse, notamment lorsque le quinquagénaire a tenté de s'échapper en ouvrant une portière.

Ils aspergent le père de famille de javel et mettent feu à sa Porsche

Au domicile de ce père de famille, ses deux garçons étaient présents. Le plus jeune, âgé de 19 ans, est resté caché dans une des chambres, tandis que son père et son grand frère étaient violentés et menacés par les armes des agresseurs.

Les trois hommes ont ensuite forcé le père et son fils aîné à monter dans la chambre parentale, où ils ont pris possession d'une dizaine de montres de luxe et de plusieurs bijoux.

Mais pour le père de famille, le cauchemar ne s'arrête pas là. En redescendant dans son garage, les individus menaçants l'ont aspergé de javel, pour leur permettre de gagner un maximum de temps et s'enfuir sans que celui-ci ne puisse appeler les secours. Il a donc été retrouvé avec des plaies au visage, et avec le cuir chevelu ouvert. En quittant les lieux, les trois hommes actuellement recherchés ont mis feu à sa voiture de sport de la marque Porsche.