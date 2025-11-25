Violence à l'égard des femmes : viols, féminicides, harcèlement... Ces chiffres inquiétants qui démontrent que le problème s'accroit

A l'occasion de la journée internationale des violences faites aux femmes, ce mardi 25 novembre, la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof) a publié ses derniers chiffres officiels. Les féminicides conjugaux ont augmenté de 11% entre 2023 et 2024.

Une tendance alarmante. Comme le rapporte la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof), 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2023. Un fléau en augmentation de 11% par rapport à l'année précédente.

Selon ce dernier rapport gouvernemental, une femme est victime toutes les deux minutes de viol, tentative de viol ou d'agression sexuelle et toutes les 23 secondes de harcèlement sexuel, d'exhibition sexuelle ou d'envoi non sollicité de contenus à caractère sexuel.

3 millions de femmes ont subi des violences cette année

La Fondation des femmes estime qu'au total, ce sont plus de 3 millions de Françaises qui déclarent chaque année avoir subi des violences. Cela représente environ 7,5% des personnes de sexe féminin dans le pays.

© Fondation des femmes

La fondation estime également à 2,6 milliards d'euros par an le budget minimum que l’État devrait consacrer à la protection des victimes de violences conjugales, sexistes, et sexuelles en France, «soit 0,5% du budget total de l’État». En 2023, l'Etat n'allouait que 184 millions d'euros à cette problématique.

Dans 61% des cas, l'agresseur était connu de la victime

Selon d'autres chiffres de référence sur les violences faites aux femmes provenant du ministère de l'Intérieur, 93 féminicides ont été dénombrés en 2023. 319 femmes ont quant à elles été victimes d'une tentative de féminicide. En outre, 773 femmes ont été victimes de tentatives de suicides suite au harcèlement qu'elles ont subi de leur conjoint ou ex-conjoint.

Parmi ces femmes victimes, seulement «16% ont déclaré avoir déposé une plainte en gendarmerie ou en commissariat de police suite à ces violences», comme le montre ce rapport. Plus précisément, 61% d'entre elles déclarent que ces agressions ont été perpétrées par une personne qu'elles connaissaient et 28% déclarent même que le conjoint ou ex-conjoint était l’auteur des faits.