Prime de Noël, garde alternée... Tout ce qui change au 1er décembre

Chaque début de mois est synonyme de changements dans le quotidien des Français. Remboursement des fauteuils roulants, Prime de Noël… Voici tout ce qui change ce lundi 1er décembre 2025.

Remboursement des fauteuils roulants

Emmanuel Macron en avait fait l’annonce sur TikTok, à compter de ce lundi 1er décembre, l’Assurance Maladie va désormais prendre en charge 100 % des coûts pour un fauteuil roulant, dont le reste à charge restait jusqu’ici très élevé.

Pour bénéficier de ce remboursement, l’achat du fauteuil roulant doit impérativement être lié à une prescription médicale.

Réforme du CMG pour les cas de garde alternée

Ce lundi 1er décembre, la réforme du complément de libre choix du mode de garde entre également en vigueur. Cette allocation permet aux parents séparés d’obtenir une aide pour payer une partie des moyens de garde pour un enfant de moins de 6 ans.

En cas de garde partagée, les deux parents pourront à présent percevoir la CMG. Celui qui ne la touchait pas jusqu’ici devra toutefois remplir une demande auprès de la CAF.

Versement de la prime de Noël

Très attendu, le versement de la prime de Noël à destination des foyers les plus modestes aura lieu à partir du 16 décembre.

Les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA), de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l’Allocation équivalent retraite (AER), ont le droit à cette prime de Noël, dont le montant varie en fonction de la composition du foyer.

De nouvelles recommandations pour l'assurance vie

Issue de la loi Industrie verte, une nouvelle obligation s’appliquera à partir du 31 décembre à tous les nouveaux contrats d’assurance vie et de capitalisation. Désormais, les assureurs devront mettre à jour leur devoir de conseil durant toute la durée du contrat et plus seulement lors de sa conclusion.

Cette nouvelle règle doit permettre un meilleur alignement entre les attentes réelles des épargnants et l'offre de contrats.