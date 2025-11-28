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Airbus : 6.000 A320 doivent changer d'urgence un logiciel vulnérable

Plus de 6.000 appareils ont été rappelés. [Fabrice COFFRINI / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le constructeur aérien Airbus a demandé à ses clients d'arrêter avec effet immédiat l'utilisation de plus de 6.000 appareils A320. Un logiciel de commande serait vulnérable aux radiations solaires après un incident survenu aux États-Unis en octobre dernier. 

La moitié de la flotte Airbus touchée. Le constructeur aérien a demandé à la moitié de sa flotte en circulation d'arrêter l'exploitation de 6.000 A320. Cela serait lié à un défaut de fabrication qui causerait une faiblesse sur une commande de vols des appareils face aux radiations solaires.

En effet, suite à un incident ayant eu lieu fin octobre à Tampa pour un avion de la compagnie JetBlue reliant Cancùn (Maxique) à Newark (États-Unis), une enquête a été ouverte après l'atterrissage en urgence de l'appareil.

Un retrait de la moitié de la flotte

Ce vendredi 28 novembre, le porte-parole d'Airbus a indiqué que tous les clients du constructeur possédant un modèle A320 devraient «arrêter immédiatement les vols». L'entreprise souhaite remplacer d'urgence le logiciel de commande qui est vulnérable aux radiations solaires. 

L'incident technique de JetBlue a «révélé que des radiations solaires intenses pourraient corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vols». La moitié de la flotte mondiale est donc concernée par cet arrêt. Ce modèle est le plus vendu et répandu dans le milieu aérien

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Ce rappel d'ampleur permettra au constructeur de faire revenir les logiciels à leur version antérieure. Cette annonce pourrait bien perturber bon nombre de lignes et de liaisons aériennes. 

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