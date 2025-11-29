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Le corps calciné découvert à Marseille vendredi est celui d'un adolescent de 15 ans

Une série d'homicides a secoué la deuxième ville de France, particulièrement touchée par le trafic de drogue et les guerres d'influence entre gangs rivaux, ces dernières semaines. [Valery HACHE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le corps retrouvé brûlé ce vendredi dans le nord de Marseille est celui d'un adolescent de 15 ans au casier judiciaire vierge. Le parquet de la ville a évoqué l'hypothèse d'un «meurtre lié au trafic de stupéfiants».

Il n'avait que 15 ans. Vendredi matin, un corps calciné avait été retrouvé dans le quartier des Arnavaux, dans le 14e arrondissement de Marseille. La victime a été identifiée comme étant un jeune riverain de 15 ans, au casier judiciaire vierge, a indiqué le parquet de la ville ce samedi, en précisant que ce dernier avait été tué avant que son corps ne soit incendié. 

L'adolescent avait été entendu dans une affaire de menaces auparavant, pour laquelle il avait été mis hors de cause selon l'AFP, il était toutefois inconnu des services de police. «Le mode opératoire laisse penser qu'il s'agirait d'un meurtre lié au trafic de stupéfiants», a poursuivi le parquet de Marseille.

De plus en plus de victimes

Une série d'homicides a secoué la deuxième ville de France, particulièrement touchée par le trafic de drogue et les guerres d'influence entre gangs rivaux, ces dernières semaines. Mercredi soir, déjà, un jeune homme de 18 ans avait été abattu de quatre balles dans le dos près de la gare Saint-Charles, dans le centre-ville. Ce dernier était pour sa part, déjà connu des forces de l'ordres. 

Ce n'est pas moins de 16 personnes, sans tenir compte de ce récent homicide, qui ont perdu la vie dans des assassinats liés au trafic de stupéfiant depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône, d'après un décompte de l'AFP. 

Sur le même sujet Trafic de drogues : voici comment le crime organisé international s'implante en France Lire

Le 13 novembre, la mort de Mehdi Kessaci, 20 ans, le petit frère du militant écologiste et anti narcotrafic Amine Kessaci, avait bouleversé Marseille, et donné lieu à plusieurs manifestations pour «dire stop» au narcotrafic qui gangrène la ville. 

MarseilleFaits divers décèsMeurtre

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