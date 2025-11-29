Neige-verglas : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pour un risque de neige-verglas concernant la journée de ce samedi 29 novembre.

Prudence. Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pour des risques de neige et de verglas pour la journée de ce samedi 29 novembre.

Seule la Haute-Savoie est concernée par cette alerte.

©Météo-France

La vigilance est mise en place depuis minuit et devrait être levée dans la matinée, selon les prévisions de Météo-France.

Deux départements ont également été placés en vigilance jaune pour des risques de crues pour la journée de samedi, et six autres pour des risques d'avalanche.