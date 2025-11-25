Météo : voici les 5 départements les plus pluvieux en France

La France est connue pour sa grande diversité de climats, allant du soleil du Sud à la grisaille de la moitié Nord. Mais quels sont réellement les départements où il pleut le plus ?

Entre ses montagnes et sa façade Atlantique au climat océanique, la France est le 72e pays le plus pluvieux au monde, derrière l’Éthiopie qui est un pays tropical. Cependant, les précipitations ne sont pas réparties équitablement sur l’ensemble de l’Hexagone. Météo-France a établi son top 5 des départements les plus pluvieux, d’après une moyenne sur les 30 dernières années.

Le département qui connaît les plus fortes précipitations annuelles vient du Sud-Ouest. Il s’agit des Hautes-Pyrénées, qui voient tomber entre 2.000 et 2.200 mm de pluie par an. Les zones les plus arrosées sont celles frontalières de Cauterets et de Gavarnie.

Son voisin de la côte ouest, les Pyrénées-Atlantiques, occupe la troisième position (1.400 à 1.800 mm par an). Plusieurs facteurs expliquent cette situation similaire : le relief qui bloque l’air océanique, la proximité de l’Atlantique avec ses dépressions humides, et les orages de montagne.

Les reliefs sont une des causes principales de la pluie, un état de fait qu'on retrouve chez les Alpes-Maritimes (1.600 à 1.900 mm) et la Haute-Savoie (1.300 à 1.700 mm). Le premier est pourtant connu pour sa Côte d’Azur. Mais la région du Mercantour dans l’arrière-pays niçois comporte des massifs allant jusqu’à 2.000 mètres d’altitude. Les pluies y sont peu fréquentes, mais violentes.

Tout l’inverse des régions de Bretagne et de Normandie. Le cliché les veut très pluvieux, mais ils le sont en termes de jours de pluie par an, plus qu’en quantité. A Brest, il pleut 160 jours par an (contre 63 à Nice) mais le Finistère n'est que le 5e plus pluvieux avec 1.100 à 1.400 mm de pluie.

A l’inverse, le département où il pleut le moins en France est les Pyrénées-Orientales, avec environ 500 mm de pluie par an. Une situation qui cause des sécheresses fréquentes.