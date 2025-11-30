Communication de l'Etat : après le milliard dépensé en 2024, Sébastien Lecornu veut faire des économies

Le Premier ministre Sébastien Lecornu entend «réformer structurellement la communication de l’État», visant en 2026 une réduction de 300 millions d'euros par rapport au milliard dépensé en 2024.

Matignon entend bien enclencher la mission «Etat efficace». En effet, le Premier ministre Sébastien Lecornu souhaite réformer «structurellement la communication de l’Etat». Une décision prise pour «l’intérêt général» afin «de renforcer la transparence sur les dépenses de communication»

La mission «Etat efficace», confiée en septembre à deux hauts-fonctionnaires, et le Service d'information du gouvernement (SIG) remettront au premier trimestre 2026 Sébastien Lecornu «un projet de réforme structurelle» sur la communication gouvernementale et de l'Etat. Avec notamment pour commande de penser une «réallocation des ressources au sein d'une unité centralisée», ainsi que le regroupement de structures régionales.

Parallèlement, «de premières évolutions seront mises en œuvre dès le 1er janvier 2026», tels que la création d'un «pôle d'expertise évènementielle au service de tous les ministères», la «réduction du recours aux prestations externalisées» ou encore l'attribution des crédits sur la base d'un plan de communication annuel par ministère.

Réduire les dépenses de 20%

Le Premier ministre donne par ailleurs «instruction en 2026 aux administrations et organismes concernés d’engager une forte réduction de leurs dépenses. Les ministères devront réduire leurs dépenses de communication de 20% par rapport à l’exercice budgétaire de 2024. Pour les opérateurs de l’Etat, cette réduction devra atteindre 40% par rapport à 2024».

Avec un objectif lié à l'ensemble de ces mesures de «réduction de 300 millions d'euros par rapport à l'exercice budgétaire 2024». Sébastien Lecornu avait annoncé fin septembre la suspension jusqu'à la fin de l'année des nouveaux frais de communications des ministères, opérateurs publics et agences de l'Etat, alors évalués à 450 millions d'euros en 2024 avant l'ensemble de revue des dépenses.