«Ils m’ont attendu dans une ruelle et m’ont frappé» : des collégiens veulent faire taire un camarade passionné de chant

A Toulon (Var), un collégien passionné de chant a été roué de coups par certains de ses camarades pour qu'il cesse de chanter. Des dizaine de jeunes de son âge s'en sont pris à lui à la sortie de son établissement scolaire.

Une grande violence. Un élève de 12 ans passionné de chant a été victime d’une violente agression physique par un groupe de jeunes, à la sortie de son collège, près de Nice.

Ce jeune élève, qui partage son amour pour la chanson sur les réseaux sociaux, a été attaqué entre le collège La Marquisanne de Toulon et son adresse personnelle.

«Ils sont sortis du collège, ils m'ont suivi, aux alentours de mon domicile. Ils m'ont attendu dans une ruelle et m'y ont frappé», raconte la victime au micro de CNEWS, apparemment encore blessée physiquement par ces coups. «Ils m'ont notamment touché à la figure. Je suis rentré chez moi pour tout expliquer à mes parents. Je n'arrêterai pas la musique. On peut me frapper. Je n'arrêterai pas», reprend-il avec courage.

«J'ai peur pour mon fils»

Si l'adolescent assure qu'il ne cédera pas face aux menaces, l'inquiétude demeure, au sein de sa famille. «Oui, j'ai peur pour mon fils, avoue son père, également interrogé par CNEWS. Maintenant, j'ai peur pour lui quand il va à l'école et quand il en sort. Je sais qu'à l'intérieur, normalement, il est tranquille, c'est sécurité. Les professeurs et tous les encadrants gèrent bien pour cette part. Mais ils ne peuvent rien faire en dehors de ces murs».

La mère du jeune garçon ne cache pas non plus son angoisse face à autant de violence : «Il chante sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Facebook. Ils veulent le faire arrêter. Ils lui ont dit, «si tu chantes encore, on te frappera à chaque fois». Aujourd'hui je demande justice, qu'on arrête de s'en prendre à lui».

Suite à cette agression, la famille a porté plainte et affirme faire confiance à la justice pour que les auteurs des faits soient sanctionnés.