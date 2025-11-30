Istres : neuf policiers blessés en tentant d’entraver une rave party

Neuf policiers ont été légèrement blessés par des jets de projectiles alors qu'ils empêchaient la tenue d'une rave party sur un parking d'Istres près de Marseille, ont indiqué les autorités ce dimanche, faisant état d'un rassemblement d'environ 300 véhicules.

Une rave party a été organisée ce dimanche a Istres, près de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, sans l’accord des autorités. Les quelque 300 participants ont été dispersés par les forces de l’ordre alors qu’ils tentaient de s’installer sur un parking de la municipalité. Neuf policiers ont été blessés alors qu’ils organisaient l’évacuation des lieux, subissant des jets de projectiles.

À Corps-Nuds ce matin, puis à Istres, nos forces de l’ordre ont fait preuve d’un sang-froid exemplaire pour mettre fin à des rassemblements musicaux illégaux



À chaque intervention, policiers et gendarmes ont su rétablir l’ordre et procéder à plusieurs centaines de verbalisations… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) November 30, 2025

Les organisateurs du rassemblement, qui tentaient depuis jeudi de trouver un site, ont été «mis en échec» d'abord au nord de Marseille puis samedi dans la région d'Arles, avec l'intervention de la gendarmerie. Les participants ont finalement atterri sur le parking d'une salle de spectacle à Istres, à soixante kilomètres de Marseille, a-t-on appris auprès des services de la préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône.

Les quelque 300 véhicules participant à la rave sont toujours sur ce parking, «entourés d'un dispositif des forces de l'ordre», ont précisé ces services. Rapportant des «jets de projectiles», cette même source fait état de «neuf blessés parmi les policiers», tandis que des véhicules de police ont été endommagés. Si les participants ont mis «un peu de musique» sur le parking, «la rave party à proprement parler ne s'est pas tenue».

Tolérance zéro

Le dispositif de la police nationale a été renforcé avec l'arrivée de CRS, ont ajouté les services de la préfète de police déléguée, indiquant que les participants risquaient d'être verbalisés et de se voir confisquer leur matériel de sonorisation. Dans un communiqué, la ville d'Istres a dénoncé «une fête non déclarée et organisée illégalement» sur le parking de la salle de spectacle l'Usine, déplorant des «nuisances sonores».

«La Police municipale, appuyée par les effectifs de la Police nationale et par une brigade de CRS dépêchée depuis Marseille, procède actuellement à l'évacuation du site», ajoute le communiqué. «On ne tolèrera pas les rassemblements musicaux illégaux» a martelé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. «Comme ça a été fait par tous mes prédécesseurs, je m'y opposerai avec beaucoup de fermeté».