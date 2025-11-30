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Neige-verglas : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour «neige-verglas» ce lundi 1er décembre.

La prudence est de mise dans le sud-est. Pour cette journée du lundi 1er décembre, les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes ont été placés en vigilance jaune pour les dangers liés à la neige et au verglas» par Météo-France.

Météo-France

«De faibles gelées sont attendues sur la plupart des régions», ont annoncé les prévisionnistes.

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Concernant les températures, les minimales restent positives en Bretagne et sur le littoral. L'après-midi, le mercure atteindra seulement 4 à 9 °C du Nord-Est aux Alpes et en Auvergne, tandis que le reste du pays bénéficiera de 8 à 15 °C.

neigeverglasvigilance météo

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