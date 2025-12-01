Grève du 2 décembre : à quoi faut-il s'attendre dans les transports, les écoles et administrations ?

En opposition au budget 2026, plusieurs syndicats ont appelé à la grève ce mardi 2 décembre. Des perturbations sont notamment attendues dans les transports et les écoles.

Vers une nouvelle journée d'action. Jugeant le projet de loi de finances (PLF) 2026 «socialement injuste», la CGT, la FSU et Solidaires ont appelé à une grève interprofessionnelle ce mardi 2 décembre. Il faut s'attendre à des perturbations dans les transports, les écoles et certains hôpitaux.

Défendant des arguments de justice sociale et fiscale, les syndicats demandent l'abandon des plans de suppression de postes ainsi que la compensation de la stagnation du point d'indice par une revalorisation générale des salaires.

Des rassemblements sont prévus un peu partout en France, notamment Bordeaux, Lens, La Rochelle, Dijon, Rouen ou encore Le Havre. Pour l'heure les préavis de grève déposés concernent surtout la fonction publique, mais l'appel vise l'ensemble des salariés, les retraités, les demandeurs d'emploi et les jeunes.

Les transports

En Ile-de-France, un préavis de grève a été déposé à la RATP en vigueur dès ce lundi, 18h, et jusqu'à mercredi 7h. Cependant, le trafic du réseau de métro, bus, tramway et RER géré par la RATP devrait être «normal».

Sur les lignes Intercités, le trafic sera perturbé dans le centre de la France : les lignes Clermont-Ferrand-Vichy-Moulins-Nevers, Montluçon-Gannat-Clermont-Ferrand, Gap-Die-Valence, Toulouse-Aurillac, Clermont-Ferrand-Brioude, et Clermont-Ferrand-Nîmes seront touchées, selon le programme du réseau TER Auvergne Rhône-Alpes disponible sur le site de la SNCF Voyageurs.

Les lignes de trains régionaux LIO en Occitanie, des TER dans les Hauts-de-France, sur la ligne Marseille-Narbonne et Avignon-Port Boule, ainsi que sur l'axe Bordeaux-La Rochelle et Poitiers-La Rochelle seront aussi touchés par le mouvement, avertissent les sites régionaux de SNCF Voyageurs.

Pour les passagers du RER C, la SNCF conseille aux passagers de «vérifier les trajets, correspondances et horaires avant de se déplacer». Le service de presse annonce le passage de «9 trains sur 10».

Enfin, du côté de l'aérien, il n'y a «pas d'impact anticipé sur les programmes de vol», ajoute le communiqué en précisant que seulement «trois grévistes» s'étaient déclarés ce lundi après-midi.

A noter que dans les villes où des rassemblements sont prévus, il est conseillé de se renseigner sur d'éventuelles difficultés de circulation, sur les routes comme dans les transports en commun. Les usagers peuvent prévoir leurs trajets en utilisant les sites et applications de ces réseaux locaux.

Les écoles

L'Education nationale devrait être l'un des secteurs les plus mobilisés lors de cette grève, alors que les syndicats déplorent des réductions d'effectifs, notamment plus de 4.000 suppressions de postes dans le secondaire.

Cela laisse présager des enseignants absents, voire des classes ou même des établissements entiers fermés. Les cantines ainsi que les accueils et activités périscolaires sont aussi susceptibles d'être perturbés.

Certaines écoles pourraient décider d'assurer un service minimum afin d'accueillir les enfants quand même. Dans certaines communes, les crèches municipales seront aussi concernées par la grève.

Des perturbations sont également possibles dans les universités puisque la Ferc-CGT dénonce la précarisation du personnel et les suppressions de postes dans l'enseignement supérieur ainsi que dans la recherche.

Hôpitaux et services publics

La grève sera également suivie dans certains hôpitaux, d'après l'intersyndicale. Ces établissements assureront un service minimum avec les agents non grévistes.

Sachant que la fonction publique est concernée par ce préavis de grève, les guichets de certaines administrations et services publics, mairies, préfectures, centres des impôts, agences France Travail ou même caisses d'allocation familiale, pourraient être inaccessibles.