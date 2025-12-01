Marché automobile : plus d’un véhicule sur 4 vendu en France en 2025 est une voiture électrique ou hybride

26 % des véhicules vendus en France cette année sont des voitures électriques ou hybrides, selon un état des lieux du marché automobile publié ce lundi par la plate-forme automobile (PFA).

L’électrique a le vent en poupe, le thermique en net recul. Les ventes de véhicules électriques ont progressé cette année en France pour représenter un total de 20 % du marché automobile, selon un document officiel publié lundi par la plate-forme automobile (PFA).

🚗 🇫🇷 Retrouvez les données de marché automobile pour le mois de novembre : https://t.co/F5eGERy8jS — Plateforme automobile (@PFA_auto) December 1, 2025

En totalisant les 6 % de voitures hybrides vendues en 2025 dans l’Hexagone, la part de l’hybride et de l’électrique dans le parc automobile français s’étend ainsi à 26 %.

D’après la porte-parole de la PFA, ce niveau mensuel jamais atteint a pu être relevé grâce au «leasing social», relancé en octobre via l’instauration d’une aide de l’État à destination des ménages modestes. Cette performance a pu être atteinte également grâce à l'obligation faite aux entreprises d'intégrer au moins 20 % de véhicules électriques dans leurs flottes.

Une baisse des ventes sur le marché automobile français

Les ventes totales de véhicules en France ont pourtant connu une légère baisse de 0,29 % en novembre 2025 en rythme annuel. Ce chiffre grimpe même à 4,92 % sur les 11 premiers mois de l’année.

Avec deux jours ouvrés de moins qu’en 2024, l’année 2025 a totalisé 1.459.227 véhicules vendus en France. Sur le seul mois de novembre, 132.927 voitures ont été immatriculées dans l’Hexagone.

Renault progresse, Stellantis toujours à la peine

Si le groupe Renault a connu une hausse de 4% de ses ventes en novembre dernier, grâce notamment aux performances de la marque Renault (+13,6%), le groupe Stellantis a subi une baisse de 5,5 % de ses ventes en rythme annuel.

Dans le détail, les groupes français ont connu une évolution contrastée. Les immatriculations du groupe Renault ont ainsi crû de 4 % le mois dernier, avec 35.379 véhicules immatriculés. Une performance largement imputable aux ventes de la marque Renault, qui ont bondi de 13,6 %. Compensant la contre-performance de Dacia, dont les immatriculations ont chuté de 16,5 %.

Renault possédait le titre de plus gros vendeur de véhicules particuliers neufs dans l'Hexagone en novembre avec 26,6 % de part de marché, devant Stellantis (23 %) et Volkswagen (17,3 %).