Prisons : le nombre de détenus de nouveau en hausse, avec des établissements remplis à plus de 136 %

Le ministère de la Justice a publié ce lundi 1er décembre les nouveaux chiffres relatifs au nombre de détenus. En légère hausse par rapport au mois précédent, les chiffres du 1er novembre indiquent la présence de 85.373 détenues dans les prisons de France.

Une surpopulation carcérale qui ne cesse de croître. Alors qu’au 1er octobre le nombre de détenus avait déjà légèrement augmenté pour s'établir à 84.862 personnes incarcérées, avec une densité carcérale de 135,8 %, ce chiffre a encore augmenté, selon les données publiées ce lundi par le ministère de la Justice.

Ainsi le nombre de détenus dans les prisons françaises était de 85.373 au 1er novembre 2025, pour seulement 62.668 places opérationnelles, soit un taux d’occupation pénitentiaire de 136,2 %.

En un an, les prisons françaises comptent 5.243 détenus de plus.

Un chiffre en hausse également dans les maisons d’arrêts

En novembre, dans les seules maisons d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement, donc présumés innocents, et ceux condamnés à de courtes peines, la densité atteint 166,8 %. Le mois précédent, elle s’établissait à 165,4 %.

Parmi les personnes incarcérées, 22.548 sont des prévenus (22.301 le mois précédent).

Au total, 103.035 personnes étaient placées au 1er novembre sous écrou, contre 102.086 le mois précédent. Parmi elles, on compte 17.662 personnes non détenues faisant l'objet d'un placement sous bracelet électronique ou d'un placement à l'extérieur.