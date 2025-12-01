«Vous gaspilliez ? J’en suis fort aise» : Rachida Dati parodie cette célèbre fable de la Fontaine et s’attaque au bilan d’Anne Hidalgo (vidéo)

En campagne pour les municipales de Paris, Rachida Dati, qui a déjà fait le buzz avec sa vidéo en éboueuse, s’attaque ce lundi au bilan d’Anne Hidalgo en reprenant la célèbre fable de la Fontaine : la Cigale et la Fourmi.

Une attaque poétique. Rachida Dati poursuit sa course à la mairie de Paris. Ce lundi 1er décembre, la candidate a dénoncé le bilan d’Anne Hidalgo dans une reprise des Fables de la Fontaine publiée sur son compte Instagram.

C'est donc une reprise de la Cigale et la Fourmi qu'a reprise la ministre de la Culture :

«La mairie ayant dépensé à crédit des années

Se trouva fort dépourvue quand l’élection fut venue

Pas un seul sou de côté,

Ni même un euro économisé

Elle alla crier famine chez les Parisiens, ses vaches à lait

"Je vous les rendrai", leur dit-elle,

"Foi de mauvaise gestionnaire patentée"

Mais chacun sait que la maire,

À défaut de rembourser, préfère surtout taxer

Les Parisiens ne sont plus prêteurs,

C’est là leur moindre défaut

"Que faisiez-vous ce temps passé ?"

"Je gaspillais ne vous déplaise "

"Vous gaspilliez ? J’en suis fort aise

Eh bien, assumez maintenant !», a ainsi déclamé Rachida Dati dans sa vidéo.

La candidate, actuelle ministre de la Culture, a ensuite largement critiqué le bilan de son ancienne adversaire, estimant que «la Ville a été mal gérée, voire pas gérée du tout.»

«La dette est passée d’un milliard d’euros en 2001 à près de 12 milliards d’euros aujourd’hui. Et la fiscalité des Parisiens s’est alourdie de 600 millions d’euros par an. C’est historique !», a-t-elle martelé.

Reprendre les finances en mains

Rachida Dati va plus loin et a dénoncé «des services publics de plus en plus dégradés, une ville de plus en plus sale, de plus en plus laide, la voirie totalement abandonnée et de vie de la Ville et de la maire qui a explosé».

Celle qui se rêve maire de Paris entend donc «tout reprendre en main» et assainir les finances parisiennes pour permettre le financement de ses «chantiers prioritaires : la propreté, la sécurité, l’entretien de la voirie, des écoles, du parc social».

La candidate promet donc entre «600 millions et 1 milliard d’euros d’économies», en faisant notamment «la chasse aux gaspillages, en réduisant le train de vie de la Ville (…) en supprimant les subventions aux associations sans aucun lien avec Paris ou dont l’objet est franchement douteux».

Revenant sur la polémique des notes de frais des élus parisiens, Rachida Dati a indiqué vouloir mettre fin à ces «dérives», estimant que «l'argent des Parisiens doit servir aux Parisiens, pas aux élus».

À quatre mois de l'échéance électorale, Rachida Dati est pour le moment en tête des sondages au premier tour.